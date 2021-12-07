 

Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

07.12.2021, 21:08, Разное
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Глава государства отметил, что с учетом нового отрезка БКЛ Московский метрополитен в общей сложности пополнился ста новыми станциями метро и МЦК. Такие высокие темпы нужно выдерживать в дальнейшем, сказал Путин. Он поблагодарил строителей и всех, что причастен к развитию подземки.

Президент напомнил, что делать город современнее и динамичнее – важнейшая задача. “И, Сергей Семенович, я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу”, – обратился глава государства в мэру столицы и пожелал ему дальнейших успехов.

Новый участок БКЛ включает в себя станции “Терехово”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино” и “Каховская”. Впервые с 1935 года в Москве открылось сразу 10 станций подземки.

Протяженность нового отрезка – более 20 километров. Он построен по так называемой испанской технологии – вместо двух шестиметровых тоннелей прокладывается один 10-метровый.

Открытие участка улучшит обслуживание районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево, Проспект Вернадского, Зюзино и других. Время в поездке для 1,4 миллиона человек сократится на 35-45 минут.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Длина БКЛ – около 70 километров, на нем будет 31 станция. Линия сократит время в пути для пассажиров и создаст новые пересадочные узлы.



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