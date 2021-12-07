В Арабских Эмиратах рабочую неделю сократили до четырех с половиной дней
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о переходе федеральных чиновников на новую рабочую неделю с выходными по западному образцу. Об этом сообщает местное информагентство WAM.
Изменения вступят в силу с нового года. Ранее в стране выходные были в пятницу и субботу. Теперь жители ОАЭ будут отдыхать по субботам и воскресеньям.
При этом в пятницу будет введен короткий день. Сотрудники должны будут находиться на рабочих местах с 7:30 до 12:00, а с понедельника по четверг — с 7:30 до 15:30. Таким образом, продолжительность рабочей недели в ОАЭ составит четыре с половиной дня.
Пятничные молитвы, которые раньше проходили утром, перенесут на 13:15 — чтобы те, кто работает, смог на них присутствовать.
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До конца 90-х в ОАЭ и вовсе был один выходной — по пятницам. Затем жители начали отдыхать еще и по четвергам. Система, которая действует в стране сегодня, появилась в 2006 году.
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Источник: Новая газета
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