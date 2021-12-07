В Арабских Эмиратах рабочую неделю сократили до четырех с половиной дней

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о переходе федеральных чиновников на новую рабочую неделю с выходными по западному образцу. Об этом сообщает местное информагентство WAM.

Изменения вступят в силу с нового года. Ранее в стране выходные были в пятницу и субботу. Теперь жители ОАЭ будут отдыхать по субботам и воскресеньям.

При этом в пятницу будет введен короткий день. Сотрудники должны будут находиться на рабочих местах с 7:30 до 12:00, а с понедельника по четверг — с 7:30 до 15:30. Таким образом, продолжительность рабочей недели в ОАЭ составит четыре с половиной дня.

Пятничные молитвы, которые раньше проходили утром, перенесут на 13:15 — чтобы те, кто работает, смог на них присутствовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздники для крепостных

Почему россияне много работают, но ничего не зарабатывают

До конца 90-х в ОАЭ и вовсе был один выходной — по пятницам. Затем жители начали отдыхать еще и по четвергам. Система, которая действует в стране сегодня, появилась в 2006 году.

—