Диетолог Гинзбург рассказал об опасности частого употребления мандаринов и хурмы

Диетолог Михаил Гинзбург пояснил об опасности частого употребления хурмы и мандаринов. Особенное внимание в этом вопросе стоит уделить людям с ожирением и диабетом.

По словам Михаила Гинзбурга, в этих плодах содержится большое количество сахара, что может негативно отразиться на фигуре и увеличить уровень глюкозы в крови. Также с осторожностью следует употреблять эти лакомства людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В данном случае следует брать во внимание индивидуальную непереносимость. Иными словами, если у человека после употребления хурмы или мандаринов появились боли в области живота, лучше от них на время отказаться и пройти обследование.

Зачастую данная ситуация возникает во время обострений хронических недугов, например, язвы или гастрита. Спустя время состояние слизистой приходит в норму, и можно пробовать включать указанные лакомства в рацион, цитирует Гинзбурга издание NewInform.