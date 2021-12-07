 

Диетолог Гинзбург рассказал об опасности частого употребления мандаринов и хурмы

07.12.2021, 21:02, Разное
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Диетолог Михаил Гинзбург пояснил об опасности частого употребления хурмы и мандаринов. Особенное внимание в этом вопросе стоит уделить людям с ожирением и диабетом.
По словам Михаила Гинзбурга, в этих плодах содержится большое количество сахара, что может негативно отразиться на фигуре и увеличить уровень глюкозы в крови. Также с осторожностью следует употреблять эти лакомства людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В данном случае следует брать во внимание индивидуальную непереносимость. Иными словами, если у человека после употребления хурмы или мандаринов появились боли в области живота, лучше от них на время отказаться и пройти обследование.

Зачастую данная ситуация возникает во время обострений хронических недугов, например, язвы или гастрита. Спустя время состояние слизистой приходит в норму, и можно пробовать включать указанные лакомства в рацион, цитирует Гинзбурга издание NewInform.



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