В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным

После онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.

«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах неизвестно.

Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.

В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.