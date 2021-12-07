 

В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным

07.12.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.

«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах неизвестно.

Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.

В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

04.09 / В Москве понадеялись на выполнение талибами своих обещаний

16.11 / Пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

17.04 / США собрались продолжить военные поставки Украине

30.10 / Путин предупредил о рисках глобальной инфляции

19.10 / На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

02.04 / Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует

14.10 / Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане

08.07 / Защита обжаловала арест Сафронова

12.01 / Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика