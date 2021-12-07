В Чите отремонтировали все улицы «дорожного» нацпроекта

Все улицы в Чите, включенные в план национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, ввели в эксплуатацию после ремонта, общая протяженность обновленных дорог составила почти 26 километров.

«Год из года в краевой столице стараются применять более комплексный подход к ремонту улиц. Это не только замена дорожного покрытия, но и ремонт инженерных сетей, обустройство остановок, парковок, пешеходных переходов. В этом году впервые на дорогах Читы установили «плавающие» люки, тротуары вымостили плиткой. На Кочеткова отремонтировали водоотводный коллектор, а на Ивановской его построили. Сейчас основная задача – заранее обсудить с ресурсниками их планы по ремонту сетей на следующий год и синхронизировать с графиком дорожных работ. Это необходимо для более эффективной организации ремонтной кампании 2022 года, в том числе в части удобства для автомобилистов», – рассказал глава регионального Минстроя Дмитрий Ватагин, чьи слова приводятся на официальном портале Забайкальского края.

Отмечается, что наиболее протяженными объектами нацпроекта в Чите стали Кутузовский проезд, 40 лет Октября, Агинский тракт и улица Чкалова. Самый короткий участок – улица Угданская.

Начались работы по объектам, по которым поступало большое количество обращений от жителей краевого цента. Речь идет о старте капитального ремонта улицы Горького, а также подготовке к реконструкции улицы Новобульварной от Шилова до Журавлева.

Кроме того, с 1 декабря в Чите после капитального ремонта запустили движение по Каштакскому мосту, который обрушился во время наводнения 2018 года.

Городская администрация формирует перечень объектов для ремонта по национальному проекту в 2022 году.