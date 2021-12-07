 

В Чите отремонтировали все улицы «дорожного» нацпроекта

07.12.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все улицы в Чите, включенные в план национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, ввели в эксплуатацию после ремонта, общая протяженность обновленных дорог составила почти 26 километров.

«Год из года в краевой столице стараются применять более комплексный подход к ремонту улиц. Это не только замена дорожного покрытия, но и ремонт инженерных сетей, обустройство остановок, парковок, пешеходных переходов. В этом году впервые на дорогах Читы установили «плавающие» люки, тротуары вымостили плиткой. На Кочеткова отремонтировали водоотводный коллектор, а на Ивановской его построили. Сейчас основная задача – заранее обсудить с ресурсниками их планы по ремонту сетей на следующий год и синхронизировать с графиком дорожных работ. Это необходимо для более эффективной организации ремонтной кампании 2022 года, в том числе в части удобства для автомобилистов», – рассказал глава регионального Минстроя Дмитрий Ватагин, чьи слова приводятся на официальном портале Забайкальского края.

Отмечается, что наиболее протяженными объектами нацпроекта в Чите стали Кутузовский проезд, 40 лет Октября, Агинский тракт и улица Чкалова. Самый короткий участок – улица Угданская.

Начались работы по объектам, по которым поступало большое количество обращений от жителей краевого цента. Речь идет о старте капитального ремонта улицы Горького, а также подготовке к реконструкции улицы Новобульварной от Шилова до Журавлева.

Кроме того, с 1 декабря в Чите после капитального ремонта запустили движение по Каштакскому мосту, который обрушился во время наводнения 2018 года.

Городская администрация формирует перечень объектов для ремонта по национальному проекту в 2022 году. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Maserati вскоре представит новый логотип и суперкар MC20

07.07 / В США предложили урезать помощь Грузии

01.09 / Украина является №1 в мире по использованию криптовалют – Минцифры

06.12 / 24 канал – на Украину прибыл уже второй корабль с американским углём

04.09 / Стефанишина: Теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США

15.11 / В Китае хотят выпустить квантовый телефон

14.07 / Видео: Ушел непотопляемый Аваков

24.06 / Ученые назвали одну из вероятных причин внезапного упадка Древней Греции

11.07 / Главный санврач о возможности поставок в Украину вакцины от Johnson&Johnson: Есть несколько проблем

15.08 / Венедиктова подписала представление об отстранении судей ОАСК – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика