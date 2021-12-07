В США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга

Санкции против российского суверенного долга не включены в оборонный бюджет США, свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.

Законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России, информирует РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.

В сентябре Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год запретила американцам покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.