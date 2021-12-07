Мнение: И про инфляцию!

ЖЖ очень кстати напомнил мне пост от 7 декабря аж 2006 (!) года – ровно 15 лет назад. Я тогда вел свой проект ЛПИ (личной потребительской инфляции) – мониторил цены в магазинах “шаговой доступности” возле своего дома на окраине Москвы (и даже цену на бензин на ближайшей заправке). Довольно забавно сейчас увидеть, какие были тогда цены… Даже не верится!

“Ну вот! Настало 7 декабря, пора продолжить наш увлекательный мониторинг “личной потребительской инфляции”, сокращенно “индекс ЛПИ”. Подробности – здесь и главным образом здесь.

Пищевые продукты – – – – – – – – – – – – – – – 7 ноября 2006 г.- – – 7 дек. 06 г.- – – -7 дек. 2021

1 кг мяса (говядина, вырезка),

охлажденная…………………………………………….275 р…………………280 р………………………..950

буханка хлеба (черного) – ……………………….14 руб. ………………14 р…………………………30 руб.

1 л молока (“Домик в деревне”,

3,5% жирности) -…………………………………..29 руб…………………31 р………………………120 р.

Десяток яиц (отборные) – ……………………….25 р……………………..28 р………………………90 руб.

1 кг картофеля (Тамбов) -……………………….10 руб…………………10 р…………………………. 50 руб.

1 кг сахара ……………………………………?? ……………………??

1 бутылка пива “Миллер” (0,33)…………………..30 руб………………….30 р……………………….. 70 р.

Печатная продукция

1 экз. очередного опуса Донцовой -……………..130 руб…………..140 р……………………….. 500 р.

Газета “Известия” (без программы) -………………11 руб……………11 р……………………………. 30 руб.

Коммунальные услуги

“Жировка” на квартиру (2 комн.) -………………… ?? ……………..??

Транспорт

Бензин, 1 л (АИ-95) – ………………………….20.4 р……………20.4 р…………………………….. 48 руб.

Проезд в “маршрутке” до метро …………………..15 р. ……………18 р……………………….. 45 руб.

Ж/д билет Москва-Питер (купе, без “доп. услуг”

отправл. 0.50) …………………………………н/д …………….1320 р…………………… –

Одежда

Джинсы (якобы “фирма”, мой на вещевом рынке)………1100……………..1200………………………9,1

Пара носков (там же)……………………………..н/д……………….н/д……………………. 2000

СРЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ…………………………………………………………….. 3,75%

(для справки – официальные данные инфляции за ноябрь по Госкомстату – 0,6%)

Квартирную “жировку” я все никак не удосужусь посмотреть – прошу прощения! В ближайшее время внесу данные. Напоминаю – здесь я привожу данные по ценам, которые есть в буквальном смысле “вокруг меня” – то есть в магазинах возле моего дома; цены, по который я сам “отовариваюсь” в повседневной жизни. Ведь недаром название – индекс ЛИЧНОЙ инфляции! Скажем, цена литра “95-го” – по “заправке”, ближайшей к моему дому. Цена Донцовой (книги разные, всякий раз – “новейшие”) – по ценам в газетном киоске на остановке возле меня… И т.д. (2006)