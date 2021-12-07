Мнение: Как канадская армия обучает украинских неонацистов

Как канадская армия обучает украинских неонацистов

Канадские вооруженные силы (CAF) дают военную подготовку и сотрудничают с неонацистскими группировками в украинской армии и национальной гвардии, с ведома и молчаливого одобрения сменяющихся правительств Канады.

8 ноября газета Ottawa Citizen сообщила, что армия и министерство обороны пытались скрыть встречу в 2018 году группы канадских «офицеров и дипломатов» с членами батальона Азов -открыто фашистской группировки, чьи члены служат в Украинской нацгвардии. Официальные лица Канады в 2017 году получили исчерпывающую информацию об их нацистской идеологии, но беспокоились только о том, чтобы встреча осталась тайной. Разоблачение произошло, когда Азов похвастался этим в соцсетях.

Это разоблачение происходит в самое неподходящее время для правящей элиты Канады, которая как раз рассматривает расширение военного контингента на Украине как части значительного усиления там мощи НАТО против России. Как сообщают, правительство Трюдо обдумывает посылку военного корабля в Черное море и расширения нынешнего военного контингента (200 человек) CAF на Украине.

Это разоблачение союза Канады с крайне правыми украинскими националистами показывает, что в НАТО готовы сотрудничать с самыми реакционными политическими силами в своей агрессивной подготовке к войне против России. Силы НАТО во главе с США разворачиваются на западных границах России, с целью господства Запада в бывших союзных республиках и превращения самой России в неоколонию, эксплуатируемую западным империализмом.

Исследование Института изучения Европейской России и Евразии (Университет им. Дж. Вашингтона) недавно разоблачило канадских военных, тренирующих курсантов украинской Национальной военной академии (NAA), принадлежащих к неонацистской организации «Центурия». NAA -украинская версия канадского Королевского военного колледжа, где готовят будущих офицеров и военное командование. Советники из Канады, США и других стран НАТО формируют учебную программу NAA.

Центурия действует как крыло батальона Азов в NAA, с целью создать «элитный корпус» офицеров, пропитанных неонацистской идеологией. Азов восхваляет как героев украинских фашистов, которые сотрудничали с Гитлером в «войне на уничтожение» против СССР, и госдеп объявил Азов террористической организацией, хотя Вашингтон использовал Азов и другие крайне правые группировки для свержения украинского правительства в феврале 2014 – путчем «Майдана».

В 2019 году Центурия была частью фашистской демонстрации, которая напала на «Парад гордости» в Киеве, призывая «правых патриотов, националистов, консерваторов и христиан» – «защитить наши улицы от извращенцев». В апреле 2021 вожаки Центурии хвастались в соцсетях, что они «активно сотрудничают с иностранными коллегами…участвуют в военных учениях с Францией, Великобританией, Канадой, США, Германией и Польшей…». В тот же месяц группировка участвовала в марше в честь «подвигов» 14-й дивизии СС – «Галичина». Они прославляют этих нацистов за то, что те «разбили большевистскую заразу…».

Марш неонацистов вызвал бурю возмущения. Несмотря на то, что власти Украины открыто используют фашистов, как Азов, в гражданской войне на Донбассе, Зеленский был вынужден 30 апреля заявить: «Министерство иностранных дел Украины уже осудило любое прославление войск СС и напоминает, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена на Украине. Мы уже информировали страны – наших партнеров, что нарушение соответствующего законодательства на Украине будет иметь последствия для любого виновного в этом».

Почему бы вдруг Министерство иностранных дел Украины предупреждает «страны – наших партнеров» – дипломатический эвфемизм для НАТО – насчет «прославление войск СС»?

Да потому, что канадское правительство именно так и делает. В начале 1950-х власти Канады приняли более 2000 «ветеранов» СС Галичина, и продолжают защищать их. Крайне правый Конгресс украинцев Канады, который открыто защищает этих нацистов и прославляет Бандеру, имеет значительный вес в Оттаве. Заместитель премьер-министра Христя Фриланд была активисткой крайне правой украинской диаспоры всю свою жизнь. Она -внучка одного из главных пропагандистов СС Галичина Михайлы Хомяка – редактора про нацистской газеты в оккупированной Польше. Хомяк и Украинский центральный комитет, издававший эту газету, раздувал ненависть против «еврейских большевиков» и призывал украинцев вступать в войска СС.

И Стивен Харпер и Джастин Трюдо посещали Украину в сопровождении вожаков Конгресса украинцев Канады, таких, как Пол Грод. Грод прославлял СС Галичина в День памяти погибших в Первую и Вторую мировые войны в 2010 году, утверждая, что они «сражались за независимость Украины». Политики – либералы и тори – чествовали украинских фашистов на мероприятиях, организованных у монументов, поставленных в Канаде ветеранами СС Галичина и ОУН (б) -фашистской армии, которая воевала против СССР, помогая Гитлеру.

Канадские вооруженные силы утверждают, что Канада не несет ответственности, если неонацисты проходят военную тренировку у канадских инструкторов. В заявлении сказано, что «сама Украина должна проверять свои силы безопасности», и добавлено: «канадские военнослужащие могут отказаться обучать солдат» (заподозренных в связях с неонацистами». На самом деле таких отказов не было, как потому, что это бы выглядело как угроза задачам CAF, так и потому, что офицеры Канады все более открыто сочувствуют неонацистам. Даже глава CAF генерал-лейтенант Уэйн Файр признал, что «у нас проблема с крайне-правой деятельностью в нашей армии».

.

Озабоченность возможностью того, что канадская армия тренирует украинских неонацистов выражалась неоднократно с 2015 года, когда министр обороны от Консервативной партии Джейсон Кенни послал 200 канадских военных в Киев в «операции UNIFIER» – вскоре после путча Майдана во главе с фашистами, политически поддержанного правительствами США и Канады и их европейскими союзниками. Военная подготовка на Украине – операция UNIFIER -продолжается.

Кенни вяло утверждал, что ограничение подготовки нацгвардейцами и армией помешает нацистом изучить канадскую военную подготовку. Но такие уверения – отъявленная ложь, так как нацгвардия Украины уже включает фашистские группировки, включая Азов.

На самом деле разоблачения Центурии показывают не «случайную подготовку нацистов», а как раз сознательное распространение крайне правой идеологии в CAF и армиях НАТО. Крайне правые мобилизуются по всей Европе, пока правящий класс отказывается от норм буржуазной демократии, а капитализм погружается в кризис, усугубленный пандемией ковида.

Крайне правые усиливаются и в Канаде, что видно по их протестам против Трюдо и работников здравоохранения во время недавней выборной кампании. В июле 2020 года правый активист и резервист канадской армии попытался совершить покушение на Трюдо за то, что тот «коммунист».

На самом деле Трюдо правый буржуазный политик, защищающий интересы канадского империализма дома и за границей. Кроме поддержки США против Китая и России, правительство Трюдо, при важной роли Фриланд, поддержало Гуадо в Венесуэле и свержение крайне правыми Моралеса в 2019 году.

В 2004 Вашингтон и Оттава использовали остатки тонтон-макутов как штурмовые войска для оккупации Гаити и свержения избранного президента Аристида. А в 2011 году офицеры CAF шутили, что они «ВВС Аль-Каиды» в Ливии.

По крайней мере один видный защитник украинских крайне правых преподает в канадском Королевском военном колледже. Любомир Луцюк – жертвователь на Конгресс украинцев Канады и известный защитник ОУН (б)-профессор политологии. Луцюк призывал канадские власти «расследовать советские военные преступления», умаляя или прямо отрицая преступления украинских пособников Гитлера. В 2001 году Луцюк писал: «Ни один член украинской двизии «Галиция» не может быть судим за военные преступления или преступления против человечества, так как нет никаких доказательств таких преступлений». Луцюк протестовал против выставки о холокосте в Канадском музее прав человека. Бешенный антикоммунист Луцюк «просвещает» будущих командиров CAF в истории и геостратегии.

Если курсантов Королевского военного колледжа учат, что украинские нацисты во время Второй мировой войны воевали «за правое дело», будут ли они готовы подавлять стачки или восстания канадских рабочих? Как CAF решает свою «проблему крайне правых», если преподаватели в ее военной академии восхваляют украинский фашистов и пособников Гитлера в самых ужасных преступлениях?

(c) Джеймс Клейтон

https://www.wsws.org/en/articles/2021/12/03/uknz-d03.html – оригинал на английском

—