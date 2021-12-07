“Каждый может сделать свою жизнь более радостной и светлой”: Клара Новикова и ее правила молодости, красоты и стиля

12 декабря исполняется 75 лет замечательной артистке Кларе Новиковой. Ее жизнь нельзя назвать простой, но звезда «Аншлага» всегда сохраняла позитивный настрой. Давайте узнаем секреты красоты, молодости и привлекательности Клары Борисовны.

О стройности

Секрет стройности Клары Борисовны очень прост – нужно меньше есть. В присущей ей юмористической манере она говорит: “Хотите быть худыми – держите рот закрытым”. Более 20 лет назад звезда отказалась от мяса. Впечатление на нее произвело посещение Израиля. Новикова заметила, что люди в этой стране практически не едят мяса. Она задумалась. Постепенно артистка осознала, что не испытывает особой в нем потребности. Позднее она узнала, что может не употреблять мясные продукты, так как является обладательницей второй группы крови.

В качестве белковой пищи Новикова использует грибы, творог, фасоль, рыбу. Молочные продукты она употребляет исключительно обезжиренные. Ограничивает себя звезда в сладком. Нередко ей хочется побаловать себя кусочком тортика или десертом, но желание сохранить фигуру оказывается сильнее. Поэтому Клара Борисовна мужественно отказывает себе этих маленьких радостях.

Кроме того, чтобы оставаться в форме, знаменитость каждый день тренируется по 1,5 часа.

Она уверена, что красивая фигура – это исключительно результат работы над собой. У Новиковой есть природная особенность: она набирает вес даже при незначительном переедании. Во время гастролей ей не удается придерживаться принципов правильного питания, однако перед выступлениями артистка ничего не ест. После выступления она позволяет себе съесть немного зефира.

Правила жизни

Клара Борисовна не считает себя старой. Она продолжает работать, гастролировать, получать от жизни удовольствие. Поэтому она отличается энергичностью. Она уверена, что пока не готова уйти со сцены.

Отдыхать Клара Новикова предпочитает в Юрмале. Вот уже около 40 лет она каждое лето приезжает в этот солнечный город хотя бы на десять дней. Она снимает небольшой номер, много гуляет по морскому побережью, фотографирует. В Юрмале она даже пыталась писать книгу воспоминаний.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Вредных привычек артистка не имеет, хотя во время отдыха может позволить себе немного виски. Летом она предпочитает белое вино.

Активная жизненная позиция, нежелание стареть и сидеть на одном месте и делают Клару Борисовну такой привлекательной и молодой. Она не считает себя бабушкой, даже собственные внуки так ее не называют.

Она говорит, что нужно стараться наслаждаться жизнью, получать как можно больше положительных эмоций. Надо черпать радость даже из самых незначительных событий. Звезда любит красиво одеваться, носить украшения. Она старается знакомиться с творчеством новых модельеров, художников, дизайнеров и получает от этого удовольствие. Нравится Кларе Борисовне и общение с интересными людьми.

Источник жизненных сил артистки – это энергетика зрительного зала. От того, как поклонники воспринимают ее юмор, ей становится радостнее. Но тем, у кого нет возможности заниматься творчеством, она рекомендует побольше времени проводить с семьей, играть в шахматы или другие игры.

Стиль и уход за собой

Клара Борисовна известна своей любовью к красивым вещам. Она уверена, что посещать магазины не стоит. Там можно купить только одежду, которую носят все. Именно поэтому вот уже много лет она пользуется услугами определенных дизайнеров. Она придерживается определенного стиля, к примеру, носит обувь на каблуках. Но обтягивающие наряды Новикова считает неудобными.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Посещает она и салоны красоты. Она проходит уходовые процедуры для волос, ногтей, делает витаминные уколы для кожи лица. Однако на подтяжку пока не решилась, хотя не отрицает, что в будущем согласится.

Перед выходом из дома Клара Борисовна обязательно делает макияж, из-за чего ей приходится вставать порой на час раньше. Считает, что женщина должна не лениться ради собственной красоты. Она говорит, что очень важно нравиться самой себе.

О личной жизни

Более 34 лет Клара Новикова прожила в браке с Юрием Зерчаниновым. Секретом своих длительных отношений артистка считает удивительную гармонию, которая царила в их паре, привязанность. Супругам всегда было интересно вместе, однако у каждого из них были собственные дела, собственные увлечения. Никто не запрещал партнеру развиваться творчески.

Клара Борисовна отмечает: “Мы оба обладали непростым характером, но умели находить подход друг к другу”.

Сейчас она вдова, о новом браке не задумывается. Себя одинокой не считает, поскольку работа, дети, внуки не дают скучать. Как емко высказалась знаменитость, ей попросту некогда сожалеть о том, что она не замужем.

Интересные факты

Клара Новикова время от времени смотрит комедийное шоу Comedy Woman, выступления участниц оставляют в целом положительные эмоции. Однако Новикова отмечает, что каждая девушка играет определенную роль, а она была вынуждена сочетать их все.

Аккаунты в социальных сетях не ведет, поскольку не хочет привлекать к себе лишнее внимание. “Инстаграм” она называет убийцей времени.