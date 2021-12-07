Мнение: Признаки хороших границ

В ленте увидела разбор интервью.

Этот пример “женщин, которых любят” еще лучше.

Таких женщин любят еще больше.

Понятно, за что, друзья?

Если кто-то видео не успел посмотреть, можно вот это интервью прочитать.

Оно старое, но из него тоже все понятно, за что любят таких женщин.

Я только одно хочу уточнить.

Почему мы акцентируем, что вот таких женщин любят мужчины и часто готовы носить на руках?

Почему не про любовь подруг? Чем подруги хуже?

Подруги таких женщин тоже любят, но совсем не обязательно больше, чем других женщин, тех, которых не любят мужчины.

Невезучие в любви женщины нередко востребованы подругами, особенно такими же невезучими, потому что:

1) свободны по вечерам, в выходные и готовы составить компанию в поездках,

2) нуждаются в близости и готовы подолгу выслушивать,

3) приедут, если надо, хоть среди ночи с бутылкой вина,

4) не вызывают зависти и ревности.

Везучие в любви женщины совсем – другое дело.

У них мало времени на женскую дружбу. На совместную работу – да, но не на девичники, скорее на дружбу семьями. Как и у благополучно женатых мужчин нет времени на мальчишники.

Поэтому все-таки показатель хороших границ – это гармоничные любовные отношения.

Особенно длительные отношения, в браке, вот где точно можно сказать, какие у вас границы.

Но и при знакомстве, при начале отношений с другим полом границы тоже сразу видны.

И у мужчин, и у женщин.

Лучше чем в дружбе, лучше чем на работе, лучше, чем в семье родителей, хотя нормальные границы везде нужны и везде помогают прокачивать ресурсы.

Но в любви границы видны сразу. Как думаете, почему?

И про признаки нормальных границ на примере обоих интервью с Авдотьей тоже рассказывайте.