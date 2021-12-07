 

Путин и Байден завершили онлайн-переговоры. Они продлились более двух часов

07.12.2021, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В начале беседы Путин поприветствовал Байдена, глава Белого дома в ответ выразил надежду на очную встречу с президентом РФ в будущем. Дальнейшие переговоры глав двух государств прошли за закрытыми дверями.

Пока неизвестно, о чем говорили и к чему договорились Байден и Путин.

Видеокадры начала беседы опубликовал в Telegram RT.

Как рассказал старший чиновник Белого дома, одной из тем видеозвонка Байдена с Путиным будет наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

Он отмечал, что стороны затронут и другие темы, которые имеют “решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности”.

Контекст:

Переговоры Байдена и Путина прошли по защищенной линии видеосвязи.

“Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, – сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 5 декабря.

Как в Кремле, так и в украинском МИД заявляли, что не ждут “прорывов” от этих переговоров.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ “очевидна”: двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. “У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря CNN со ссылкой на собственные источники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Бывший глава предвыборного штаба Трампа пытался совершить суицид

20.08 / США официально вышли из трех соглашений с Гонконгом

24.07 / Принцип “Роттердам плюс” законный и снова действует на энергорынке

14.09 / В Киеве планируют открыть новую лабораторию для исследования тестов на COVID-19

05.07 / Мантуров оценил идею запрета пластиковых пакетов

29.07 / Зеленский назначил нового замглавы Службы внешней разведки

29.06 / «Очередная заказуха от Times» — Трамп о статье NYTimes о связях Москвы с талибами

05.09 / США потребовали от России вывести войска из Украины

17.08 / Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке

15.03 / Мендель: “Моя любимая сцена в “Слуге народа”, когда президент говорит МВФ: “Денег вам дать? У меня в комнате лежит эта сумма”. Полный текст интервью Мендель Бацман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика