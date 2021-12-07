 

На расчистку занесённых снегом путей московского метро вывели арестованных урбанистов

07.12.2021, 20:31, Разное
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Вызванный ночным снегопадом сбой в работе столичной подземки ликвидирует группа урбанистов, арестованных на днях за дезорганизацию маршрутной сети московских автобусов. Они убирают снег с путей на синей линии метрополитена.

За минувшие сутки в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Сообщается, что это был сильнейший снегопад за 72 года. Пути метро оказались погребены под 30-сантиметровым слоем снега. В снегу оказались не только рельсо-шпальные решётки, но и расположенный сбоку контактный рельс, через который вагоны получают электроэнергию. Именно эту часть пути и расчищали урбанисты.

«Напряжение на контактном рельсе – 825 вольт. А сила тока гигантская – в среднем 2500 ампер. Понятно, что нам страшно посылать своих работников выгребать из-под него снег лопатами. Поэтому полиция привезла нам вот этих урбанистов, должен же от них хоть какой-то толк быть», – сообщил начальник одного из эксплуатационных подразделений метро.

Группу молодых урбанистов, приехавших из Сыктывкара и других городов, полиция задержала после того, как в столице произошёл коллапс автобусного движения. Неизвестным способом подозреваемые проникли в структуры московской мэрии, отвечающие за транспортное планирование, и дезорганизовали движение автобусов, внезапно сменив их номера и маршруты. Спецслужбы подозревают, что «маршрутная диверсия» была настолько изощрённой, что не могла произойти без помощи иностранных разведок, прежде всего китайской.

Задержанных будут вывозить на тяжёлые и опасные работы до тех пор, пока они не выдадут своих зарубежных покровителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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