 

«Виагру» рассматривают в качестве профилактики болезни Альцгеймера

07.12.2021, 20:26, Разное
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Альцгеймер называют болезнью современной цивилизации. Люди живут дольше и часто доживают до старческого слабоумия. Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма возрастной деменции. Она поражает сотни миллионов людей во всем мире.

Это необратимое и прогрессирующее нейродегенеративное заболевание головного мозга с множеством причин и наследственными рисками. Обычно от первых признаков забывчивости до глубокого слабоумия проходит 5-10 лет.

К сожалению, от Альцгеймера пока нет эффективного лечения, но исследования в этом направлении не прекращаются. 

Так, американские ученые из Кливленда, кажется, придумали, как серьезно снизить вероятность деменции. Как ни странно — с помощью таблеток от импотенции. Они обнаружили, что у потребителей силденафила (действующее вещество «Виагры») вероятность заболеть Альцгеймером намного меньше, чем у тех, кто его не принимал. 

Кстати, «Виагра» изначально разрабатывалась для увеличения притока крови к сердечной мышце и снижения артериального давления. Но препарат не оправдал ожиданий. Зато было отмечено, что силденафил обеспечивает ощутимый приток крови к мужским половым органам, и, как следствие, улучшает качество эрекции. Так появились знаменитые таблетки от импотенции «Виагра».

Исследователи проанализировали 1600 различных препаратов и истории более 7 миллионов пациентов. Было обнаружено, что у тех, кому назначался силденафил, риск развития болезни Альцгеймера в течение следующих шести лет был ниже на 69%.

Кроме того, выяснилось, что силденафил может стимулировать рост клеток мозга и уменьшить некоторые патологические признаки деменции. Но ученые не исключают, что помимо силденафила в данном исследовании могли присутствовать и другие факторы, снижающие риск. 

Профессор Тара Спирс-Джонс, заместитель директора Центра исследований мозга Эдинбургского университета, предупреждает, что не стоит торопиться принимать силденафил в качестве профилактики болезни Альцгеймера. 

К сожалению, результатов этого исследования недостаточно для доказательства, что силденафил отвечает за снижение риска деменции или что он замедляет или останавливает болезнь. Единственный способ проверить это — провести крупномасштабное клиническое испытание, которое поможет сравнить действие силденафила с обычными схемами лечения. 

50 оттенков Вигры

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