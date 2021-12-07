 

Володин: Комментарии пользователей “Телеграм” о QR-кодах требуют обсуждения

07.12.2021, 20:22, Разное
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“Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь”, – сказал спикер.

Законопроекты требуют обсуждения, нужно работать с правительством и экспертами, сказал Володин. Он отметил, что депутаты ждут отзывы из регионов.

“В целом задача Государственной Думы — работать с обществом”, – добавил спикер.

Володин опубликовал пост о правительственных законопроектах о QR-кодах 24 ноября в своем телеграм-канале. Пользователи оставили более 700 тысяч комментариев – это абсолютный рекорд за всю историю мессенджера.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.



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