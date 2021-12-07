Дворник-шеринг увяз в сугробе

Смольный предложил петербуржцам самим очистить город от снега.

Зима для петербургских чиновников — всегда чрезвычайное бедствие, сколько бы они к нему ни готовились. Горожане до такой степени привыкли к этому, что уже не удивляются непроходимым снежным завалам и сугробам как во дворах, так и на ведущих городских магистралях, поскольку коммунальные службы традиционно с уборкой не справляются. Казалось, петербуржцев уже ничем нельзя удивить, но команда губернатора Александра Беглова сумела.Кто угодно, кроме нас

Крайними в этом году стали циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» (в прошлые зимы тоже винили «аномальные снегопады», нормальных в северной столице, похоже, не бывает). Исключительно из-за залетных циклонов Петербург несколько дней стоял в десятибалльных пробках и в центре, и в спальных районах. Единственным видом транспорта, на котором можно было хоть куда-то добраться, осталось переполненное метро. От станций горожане до сих пор ползут, утопая в сугробах. Во дворах завалы ничуть не меньше. К собственным парадным жильцы прокладывают дорогу лопатами. Даже на главной городской площади, Дворцовой, сейчас самое заметное «украшение» не ёлка, а трехметровые горы снега.

Вечером 30 ноября из-за многочасовых пробок на Московском шоссе многие жители Шушар и Пушкина не доехали до дома, остановились ночевать у дороги, устроив там экстренные пункты обогрева. Но и 1 декабря автомобилисты домой не попали: снег не прекратился, трассу никто не расчистил. К исходу вторых суток не рассасывающуюся пробку на Московском шоссе заместитель председателя петербургского комитета по благоустройству Егор Пащенко объяснил тем, что затор возник на единственном участке шоссе, к которому примыкают заезды на частные территории. «Подрядчик города «Автодор СПб» очистил главную трассу, а заезды должны очищать собственники этих территорий. Они этого не сделали, из-за чего и возник транспортный коллапс», — пояснил Пащенко. Смольный здесь ни при чем.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Сила в цифре

Впрочем, ни городские коммунальные службы, ни чиновники жилищно-коммунальной сферы не спешили возложить на себя ответственность за те проспекты и улицы, которые точно находятся в ведении администрации, парировав: «Сделали всё, что было в наших силах». При этом в официальных отчетах фигурируют такие показатели успешной работы, что возникает ощущение:

горожане, на транспорте и без, увязшие в сугробах, живут в каком-то другом Петербурге, а не в том, о котором рапортуют власти.

По информации петербургского комитета по благоустройству, на сегодня в городском автопарке 1830 единиц зимней техники, на покупку которой с 2019 по 2021 год потрачено из бюджета около пяти млрд рублей. По оценкам чиновников, этих машин было бы достаточно для качественной уборки улиц, если бы хватало людей. А штаты на 1 декабря были укомплектованы только на 79%.

С приходом снежного циклона Смольный вывел на уборку города около 800 автомобилей и 600 сотрудников. Когда снегопады усилились, техники стало 1097 единиц, людей — 1221. К утру 3 декабря пресс-служба комитета отчиталась: «Дорожные службы расчистили во всех районах города проезжую часть и тротуары, сформировали валы. На данный момент основная задача — вывезти снег на снегоплавильные пункты «Водоканала». Для этого будет задействовано 150 погрузчиков и около 200 самосвалов». Достаточно ли их для вывоза снега — обсуждать неактуально. Поскольку даже задействованным в уборке самосвалам приходится затем выстраиваться в очереди у снегоплавильных пунктов, где их не успевают принимать.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Стационарных снегоплавильных пунктов в северной столице семь. Хотя власти уверяют, что с объемами снега они справляются, однако к 2023 году планируют ввести в строй еще восемь таких пунктов.

Сколько реально техники работает на дорогах — большой вопрос. Проверить это имеет право прокуратура. Зимой 2019 года она так и сделала и обнаружила несоответствие слов и дел чиновников. «Установлено, что снегоуборочной техники не хватало и использовали ее неэффективно, — подвела итоги проверки прокуратура. — Кроме того, ответственные службы не учитывали специфику районов при формировании автопарков и не продумали логистику вывоза снега: своевременно не отреагировали на усиление снегопадов и не организовали дополнительные площадки складирования снега в каждом районе». Беглову тогда за эти недочеты внесли представление. Сейчас о подобных проверках речь пока не идет. Хотя иных способов узнать правду тоже не существует.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«Дефицита кадров нет»

Такая же мутная картина в Петербурге с дворниками. Рекрутинговая компания HeadHunter 1 декабря сообщила: «В конце ноября, когда в городе кратно усилились осадки, спрос на дворников вырос на 215% по сравнению с началом месяца. Открыто почти 400 вакансий только за последнюю неделю».

По информации HeadHunter, в целом в этом году востребованность дворников увеличилась по сравнению с прошлым годом на 71%. «Если взрывной спрос на уборщиков улиц в конце ноября возник исключительно из-за погоды, то в целом ежегодное увеличение числа новых рабочих мест и вакансий для дворников в большей степени объясняется оттоком мигрантов, которые ранее занимали подобные должности, и нехваткой кандидатов на эту работу. Хотя в 87% случаев опыт кандидатам не требуется, отсутствуют и другие особые требования», — прокомментировала «Новой» Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу.

Острую нехватку рабочих рук из-за оттока мигрантов (около 40% уехали из РФ с начала пандемии) специалисты отмечают не только в области ЖКХ, но и в строительной отрасли, в сфере общественного транспорта. Найти замену гастарбайтерам проблематично везде, где уровень заработной платы сильно недотягивает до среднего (по данным HeadHunter, в Петербурге сегодня это 50–55 тысяч рублей). Дворникам в северной столице сейчас предлагают около 30 тысяч рублей в месяц. В 2020 году платили на 4–5 тысяч меньше.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Как сообщили «Новой» в городском жилищном комитете, на 1 декабря в управляющих организациях трудоустроен 5031 дворник (по информации из открытых источников, прошлой зимой их числилось около 7 тысяч).

«Кроме того, управляющие компании по необходимости привлекают для уборки подрядные организации, — добавила Евгения Чистякова, руководитель пресс-службы жилищного комитета Петербурга. — Так, на улицы города 1 декабря привлекли 2307 дворников. По оценке администраций районов города, в условиях нормативных осадков этого достаточно для уборки внутриквартальных территорий».

«Штат дворников в ЖКС укомплектован полностью — свыше 700 человек. Дефицита рабочих нет», — подтвердили «Новой» и в администрации Калининского района. Тем не менее именно этот район с 17 ноября стал стартовой площадкой для пилотного проекта Смольного «Снежный помощник», иначе — «Дворник-шеринг».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Я бы в дворники пошел

«Дворник-шеринг — не перекладывание ответственности за уборку снега на горожан, а еще одна возможность для жителей заработать» — так представили проект населению его авторы. Для того чтобы разбогатеть на 150 рублей, нужно заключить договор с ЖКС Калининского района и час орудовать лопатой в заснеженных дворах. За день, уверяют районные чиновники, можно нагрести на 1000 рублей. По их мнению, это вполне адекватное вознаграждение.

«Оплата труда по проекту была рассчитана ЖКС Калининского района, исходя из средней зарплаты дворника с учетом почасовой оплаты», — объяснила «Новой» пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова.

Спустя две недели с момента объявления о поиске добровольцев откликнулся и подписал договор с ЖКС только один человек.

1 декабря об этом с иронией сообщили СМИ.

«После этого все как с цепи сорвались: звонили каждый час, каждый час прибавлялось количество подписанных договоров, — говорит Лебединова. — Всего поступило порядка 70 телефонных звонков от граждан, заключено в итоге 13 договоров. Шесть снежных помощников уже выходили убирать снег. Договоры со всеми подписаны на срок до апреля 2022 года, так как мы не можем прогнозировать, каким будет март, будут ли залповые снегопады в это время. Результаты по пилотному проекту в целом подводить еще рано».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Несмотря на это, подобный проект начали и в Красногвардейском районе. Там, по данным жилищного комитета, к уборке снега удалось привлечь около 25 человек.

До Красносельского района «дворник-шеринг» не дошел. Но жители нескольких домов по Ленинскому проспекту и улице Маршала Захарова 2–4 декабря сами выходят убирать снег просто потому, что иначе просто не пройти по дворам, особенно мамам с колясками и пожилым людям.

«Мы исправно платим деньги за уборку, чиновники районной администрации регулярно отчитываются о якобы проделанной работе. Но за последние месяцы мы ни разу не видели здесь дворников. Урны переполнены, сугробы не убраны, зато на бумаге все чисто», — рассказали «Новой» женщины из дома № 53/3 по Ленинскому проспекту.

Петербургский активист Красимир Врански, живущий в том же районе, выложил видео уборки снега жителями в соцсети. В комментариях к ним отозвались жители других районов (Василеостровского, Приморского, Невского, Московского) и пожаловались, что и у них ситуация на дорогах ничуть не лучше.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

2 + 2 = 3

Подведем итоги.

Техника в Петербурге вроде бы есть (закупили на 5 млрд руб.), рабочих рук тоже якобы хватает (несмотря на все оттоки и сокращения, в ЖКС заявляют, что штат дворников укомплектован), снежные завалы и абсолютная непроходимость на городских улицах повсеместны. Два плюс два равно три, а так не бывает. Какое-то из слагаемых неверно.

Эксперты, опрошенные «Новой», утверждают: сегодняшняя команда городских управленцев пытается выдать желаемое за действительное, хотя нормативы давно известны, и они не менялись. По заключениям специалистов, сделанным еще несколько лет назад, для полноценной уборки от снега Петербургу необходимо как минимум три тысячи снегоуборочных машин, в идеале — пять тысяч. Город — второй по величине после Москвы, где работает 13,5 тысячи единиц снегоуборочной техники и 60 тысяч специалистов.

Дворников тоже меньше, чем требуется: по тем же прошлогодним расчетам, в петербургских дворах должны работать по меньшей мере 10 тысяч человек. Сейчас их в два раза меньше, и отрицать сокращение уличных работников, размещая объявления на HeadHunter и обращаясь за помощью к горожанам, — от лукавого.

Проблема недостатка сотрудников в городском ЖКХ упирается в неадекватность предлагаемых зарплат, которую не признают петербургские чиновники. Они убеждены, что двухчасовой авиаперелет губернатора стоит 30 тысяч евро (о полете Беглова в Сербию на частном джете «Новая» рассказывала), а час тяжелой работы лопатой на морозе — 150 рублей. Только желающих так трудиться почему-то мало.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Баханович, активист движения «За парк на Смоленке!»:

— Мы все прекрасно помним, как зимой 2018–2019 годов Александр Беглов приступил к исполнению своих обязанностей. Зима тогда выдалась снежная, и Беглов решил выступить неким фронтменом по уборке снега. Снял глав нескольких районов за плохую уборку, а потом появились безумные мемы про Александра Дмитриевича с лопатой. А снег не убирался и никак не хотел таять сам. Глав убрали, снег нет.

Прошло три года. Что сейчас? Снег в северном городе 30 ноября накануне календарной зимы — это же не что-то экстраординарное! И что мы имеем? Город встал в 10-балльных пробках. Увяз в сугробах. У меня вопрос к администрации президента РФ: может, пора снять Беглова за плохую уборку снега? Раз он сам взял на себя в самом начале такую ответственность.

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