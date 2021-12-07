Самый асексуальный стиль – Личное мнение
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Удивила Паулина Андреева. На недавнем снимке эта великолепная от природы женщина выглядит, как рядовая мамочка, вышедшая из декрета в фирму по продаже пластиковых окон.
Фото: Соцсети
Вся такая аккуратная, во всём новом. Трикотажная кофточка с принтом «обои» — прямиком с вешалки из провинциального ТЦ «Столица». Ещё хранит его запах.
Скромные серёжки блестят в чистых ушках, волосики аккуратно накручены на плойку дома. Юбка отглажена. Всё очень мило и немного попахивает супом.
Называется этот стиль «Гнездование».
Замуж вышла, родила, можно забыть про этот дурацкий секс, стиль и быть просто мамочкой. Ухоженной, немного раздавшейся в талии мамочкой. С маникюром.
Когда Фёдор влюбился в Паулину она выглядела вот так:
Фото: Соцсети
Породистая, стильная, холёная женщина с острыми скулами и цепким взглядом.
В браке Андреева остригла волосы. Стало, на мой взгляд, хуже, но пока не критично. Всё равно красивая, пусть и с обмякшим, одомашненным взглядом.
Фото: Соцсети
После родов Паулина заигрывала с андрогинностью. Нарочито несексуально, но более-менее стильно: хотя бы супом и детской присыпкой от неё через экран не разило.
Фото: Соцсети
А теперь вот мамочка. Свившая гнездо мамочка. Милая, хорошая, скучная, как детское меню в ресторане. С таким же скучным взглядом.
Я, ни в коем случае, не призываю вас, любезные мамочки, выглядеть как последняя Боня, таскающая на лице по 8 килограммов краски. Просто вспомните, какими вы были, когда в вас влюбился ваш муж. А теперь посмотрите в зеркало.
Фото: Соцсети
Разница очевидна?
Ну, а что касается так называемого милого стиля в одежде, то он идёт только маленьким детям и очень юным девушкам. Тётка 30 лет в голубой цветочек — это не мило. Это, на мой взгляд, глупо и попахивает уютом домашней писи.
А ваш стиль изменился после замужества и рождения детей? Как именно? Почему?
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Источник: Лена Миро
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