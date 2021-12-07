Самый асексуальный стиль – Личное мнение

Удивила Паулина Андреева. На недавнем снимке эта великолепная от природы женщина выглядит, как рядовая мамочка, вышедшая из декрета в фирму по продаже пластиковых окон.



Фото: Соцсети

Вся такая аккуратная, во всём новом. Трикотажная кофточка с принтом «обои» — прямиком с вешалки из провинциального ТЦ «Столица». Ещё хранит его запах.

Скромные серёжки блестят в чистых ушках, волосики аккуратно накручены на плойку дома. Юбка отглажена. Всё очень мило и немного попахивает супом.

Называется этот стиль «Гнездование».

Замуж вышла, родила, можно забыть про этот дурацкий секс, стиль и быть просто мамочкой. Ухоженной, немного раздавшейся в талии мамочкой. С маникюром.

Когда Фёдор влюбился в Паулину она выглядела вот так:



Фото: Соцсети

Породистая, стильная, холёная женщина с острыми скулами и цепким взглядом.

В браке Андреева остригла волосы. Стало, на мой взгляд, хуже, но пока не критично. Всё равно красивая, пусть и с обмякшим, одомашненным взглядом.



Фото: Соцсети

После родов Паулина заигрывала с андрогинностью. Нарочито несексуально, но более-менее стильно: хотя бы супом и детской присыпкой от неё через экран не разило.



Фото: Соцсети

А теперь вот мамочка. Свившая гнездо мамочка. Милая, хорошая, скучная, как детское меню в ресторане. С таким же скучным взглядом.

Я, ни в коем случае, не призываю вас, любезные мамочки, выглядеть как последняя Боня, таскающая на лице по 8 килограммов краски. Просто вспомните, какими вы были, когда в вас влюбился ваш муж. А теперь посмотрите в зеркало.



Фото: Соцсети

Разница очевидна?

Ну, а что касается так называемого милого стиля в одежде, то он идёт только маленьким детям и очень юным девушкам. Тётка 30 лет в голубой цветочек — это не мило. Это, на мой взгляд, глупо и попахивает уютом домашней писи.

А ваш стиль изменился после замужества и рождения детей? Как именно? Почему?

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