Врачи назвали самое лучшее условие для выработки антител

Врачи из США назвали самое лучшее условие для выработки антител. Оказалось, что это происходит в организмах людей, которые в начале пандемии переболели коронавирусом, а спустя год прошли курс вакцинации.

Ученые отмечают, что после вакцинации или выздоровления не удастся получить полную защиту от новых штаммов вируса. Более того, сами антитела разные, поэтому их естественная выработка после перенесенного недуга и искусственная после прививок становится мощной защитой в будущем. Антитела у таких людей более качественные, поэтому способны эффективно бороться со всеми вариантами S-белка.

Это удалось узнать после проведенного исследования, в рамках которого сравнивались антитела против S-белка в крови добровольцев. Оказалось, что у вакцинированных, но не переболевших людей антитела способны не так эффективно бороться с новыми мутациями патогенна. Аналогичная ситуация была и с теми, кто заразился и переболел в мае прошлого года. Более эффективная защита была выявлена у тех пациентов, которые переболели до мая 2020 года, а спустя время прошли курс вакцинации.

Источник: inscience.news