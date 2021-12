Ученые назвали худшие привычки человека для здоровья его печени

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных факторам, влияющим на здоровое состояние одного из наиболее важных человеческих органов – печени. На основании его результатов исследователи выделили ряд худших привычек, присущих людям и весьма негативно влияющих на нормальную работу упомянутого элемента организма.

В числе первых медики назвали склонность некоторых людей к употреблению излишне большого количества добавленного сахара. В частности, такая привычка способна спровоцировать развитие инсулинорезистентности, в перспективе приводящей к диабету, и этот процесс напрямую связан с нарушением работы печени. Также непримиримым врагом жизнеопределяющего органа исследователи признали алкоголь – его чрезмерное употребление приводит к серьезному повреждению печени, появлению воспаления и провоцирует развитие тяжелых заболеваний в виде цирроза, рака печени или печеночной недостаточности. Для снижения риска вышеупомянутых негативных последствий специалисты рекомендуют ограничить ежедневные дозы спиртного – до двух напитков для мужчин и не более одного для женщин.

Серьезное повреждение печени может возникнуть вследствие приема болеутоляющего парацетамола и употребления излишнего объема жидкостей. Кроме того, фактором риска для органа является малоподвижный образ жизни. В частности, согласно исследованию южнокорейских медиков, проанализировавших данные о состоянии здоровья большой группы в 13 тысяч человек, наиболее малоподвижный обитатель жилища имеет в пять раз большую опасность появления жирового гепатоза по сравнению с наиболее активным жителем. С другой стороны, регулярные физические упражнения существенно снижают процент жира в печени, даже если не приводят к общему похудению.

Впрочем, как показывает исследование американских ученых, наличие избыточного веса и, тем более, ожирение, сами по себе несут повышенный риск для печени, вызывая её неалкогольную жировую болезнь. Чрезмерное увлечение употреблением большого количества пищи может вызвать неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), рубцевание (цирроз), печеночную недостаточность и даже онкозаболевание. “Весь спектр ожирения, от избыточного веса до ожирения и тяжелого ожирения, связан с гепатозом”, – резюмировали специалисты. При этом потеря всего 10% массы тела может быть достаточной для излечения НАСГ у более чем 90% пациентов. К слову, привычку человека находиться в излишнем весе исследователи назвали наихудшей для здоровья печени. Материалы аналитической работы были опубликованы в Eat this! Not that!

Источник: www.mk.ru