Ученые сравнили сроки снижения иммунитета против COVID-19 у разных категорий обладателей антител

Израильские исследователи провели исследование, в ходе которого провели сравнение показателей сроков снижения иммунитета к COVID-19 у представителей разных категорий людей, обладающих антителами против коронавируса. К последним, в частности, относились переболевшие ковидом, вакцинированные, а также люди, получившие “гибридные” антитела.

Основной информационной базой для исследования послужили данные министерства здравоохранения Израиля, охватившие большую группу населения страны в 5,7 миллиона человек во временной период с 1 августа по 30 сентября текущего года. Все исследуемые были разделены на четыре группы, при этом в первую вошли пациенты, переболевшие COVID-19 и получившие после выздоровления антитела к вирусу естественным путем. Вторую и третью группы составили люди, которые не болели ковидом, а защитные антитела получили посредством вакцинации – одной или двумя дозами соответственно. И, наконец, в четвертую попали те, кто даже переболев из-за коронавирусной инфекции и получив антитела, предпочли усилить защиту, воспользовавшись в дальнейшем вакцинацией. В итоге наиболее защищенными оказались именно исследуемые из этой категории – их степень защищенности против SARS-CoV-2 оказалась самой мощной.

Эксперты привели и цифровые данные, полученные при изучении вопроса. Условным маркером стал числовой показатель на сто тысяч человеко-дней через четыре-шесть месяцев после выздоровления и через год. Таким образом, представители первой группы продемонстрировали числа в 10,5 и 30, у привитых, но не болевших они составили 21 и 90, а те, кто переболев предпочел привиться – 3,7 и 12 соответственно, что и определило фактор их наибольшей защищенности. К слову, пациенты, представлявшие четвертую группу, показали весьма “безопасные” данные и по тяжести – они составили около 0,5 на 100 тысяч человек. Показатели же представителей первых трех групп оказались куда более скромными – 1,1, 4,6 и 0,4 соответственно.

Подводя итоги исследования, медики отметили, что показатель искусственного иммунитета снижается быстрее, чем естественный или гибридный, однако бустерная прививка всегда способна исправить положение вещей. Впрочем, они упомянули о том, что период научной работы охватывал время завершения доминирования штамма “альфа” и появления дельта-варианта SARS-CoV-2, и это могло несколько нивелировать снижение общих сроков иммунной защиты ввиду того, что между штаммами имелись некоторые различия. И, тем более, динамику изменения при распространении штамма “омикрон” сейчас предсказать чрезвычайно сложно. Материалы научной работы были опубликованы на портале препринтов medRxiv.org.

Источник: ria.ru