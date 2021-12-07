Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards

Члены экспертного совета, представляющие различные креативные отрасли, определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards.

По словам заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, в этом году Национальная премия проводится впервые и очень важно, что все номинации кросс-отраслевые.

«В рамках премии Russian Creative Awards определяются победители в таких номинациях, как «Новый культурный код», «Креативный регион года» и многих других. Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий», – отметила заместитель министра, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Завершающим этапом определения победителей Премии станет работа Большого Жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря.Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье». Отбор финалистов Премии проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России.

Первая независимая Национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards выявит и поддержит проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект. Награда вручается в 10 кросс-индустриальных номинациях, включая продюсера года, коллаборацию года, креативный регион года и др.