 

Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards

07.12.2021, 20:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Члены экспертного совета, представляющие различные креативные отрасли, определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards.

По словам заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, в этом году Национальная премия проводится впервые и очень важно, что все номинации кросс-отраслевые.

«В рамках премии Russian Creative Awards определяются победители в таких номинациях, как «Новый культурный код», «Креативный регион года» и многих других. Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий», – отметила заместитель министра, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Завершающим этапом определения победителей Премии станет работа Большого Жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря.Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье». Отбор финалистов Премии проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России.

Первая независимая Национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards выявит и поддержит проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект. Награда вручается в 10 кросс-индустриальных номинациях, включая продюсера года, коллаборацию года, креативный регион года и др.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / При обрушении породы на руднике в Якутии пострадал рабочий

20.12 / Guardian – бельгийский министр обнародовала цены на вакцины для ЕС — и разозлила фармкомпании

12.05 / Офис генпрокурора заявил, что подозрение Медведчуку все же вручили. Защита отрицает

14.12 / Степанов о работе министром: Хочется иногда очень далеко послать

06.10 / Украина потребовала от Германии помощь с принятием в ЕС и НАТО

01.09 / Новый пакет военной помощи США для Украины включает поставки ракет для комплексов Javelin – администрация Байдена

16.08 / В КГГА прошли обыски из-за хищения денег на строительстве Подольского моста

16.09 / Эксперт объяснил, почему после включения отопления не у всех сразу становится тепло

26.09 / Песков: Работа по реализации минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева

25.06 / Лукашенко собрался обсудить с Путиным «вмешательство в белорусские выборы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика