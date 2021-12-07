Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.

Журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.