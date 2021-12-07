 

Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за шахматную корону

07.12.2021, 20:14, Новости дня
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии за мировую шахматную корону.

Соревнования сейчас проходят в Дубае. В очередной партии Непомнящий играл белыми фигурами, победил Карлсен на 39-м ходу, передает РИА «Новости». 

Общий счет матча стал 6-3 в пользу норвежца, ранее выигравшего шестую и восьмую партии.

Десятая партия состоится в среду. Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, одержав в апреле победу на турнире претендентов в Екатеринбурге. Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. Если счет будет равным, то победителя выберут на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл матч между открыл между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.



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