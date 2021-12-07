Мнение: Выпускай!

И да: если омикрон действительно “живая вакцина” – то в таком случае пассажиров, прибывших в Россию из Южной Африки, надо не держать, как сейчас делают, в карантинах, не давая им даже на улицу выходить, а наоборот: отпустить всех, да еще обязать в ближайшие две недели посещать все торговые центры, стадионы и кинотеатры, чаще ездить в метро в час пик – и ОСОБЕННО, если они чувствуют сильную усталость!!

(чувство постоянной усталости – главный симптом омикрона)