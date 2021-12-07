 

Мнение: Почему немцы не смогли взять Москву

07.12.2021, 20:10, Разное
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Военный историк Алексей Исаев о причинах провала наступления вермахта на Москву и о том, почему в конце осени 1941 года немецкий блицкриг окончательно развалился на подступах к столице СССР.

Аннотация:

Военный историк Алексей Валерьевич Исаев проводит обзорную лекцию-беседу о Битве за Москву: оборонительный этап сентября — декабря 1941 года и контрнаступление 5 декабря 1941 года.

Почему немцы смогли пробиться к Москве?
Малоосвещенные в историографии события октября 1941 года, когда удалось пройти по краю пропасти. Почему советские войска оказались в окружении под Вязьмой и Брянском?
Насколько велика роль московского ополчения и «сибирских дивизий» в обороне Москвы?
Одна винтовка на троих у защитников Москвы — это правда или миф?
Обмундирование немецких войск, генерал «Грязь» и генерал «Мороз».
Можайская линия обороны, бой подольских курсантов на Ильинских рубежах и дивизии Панфилова на Волоколамском шоссе.
Паника в Москве в октябре 1941 года. Как близко подошли немцы к Москве? Контрнаступление под Москвой 5 декабря 1941 года.

Источник: Colonel Cassad



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