Мнение: Почему немцы не смогли взять Москву
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Военный историк Алексей Исаев о причинах провала наступления вермахта на Москву и о том, почему в конце осени 1941 года немецкий блицкриг окончательно развалился на подступах к столице СССР.
Аннотация:
Военный историк Алексей Валерьевич Исаев проводит обзорную лекцию-беседу о Битве за Москву: оборонительный этап сентября — декабря 1941 года и контрнаступление 5 декабря 1941 года.
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Источник: Colonel Cassad
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