Мнение: За что любят СССР, моральное загнивание и почему попали в Россию вместо коммунизма

1. В комментариях сторонники левой идеи привели данные опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян с теплотой вспоминают советское время и больше любят СССР, чем не любят. Подчеркну, что опрос был не про любовь к коммунизму, а про любовь к своей стране в советский период нашего прошлого:

https://olegmakarenko.ru/2297967.html?thread=833720431#t833720431

ВЦИОМ, 2021:

ЗА ЧТО ЛЮБЯТ И НЕ ЛЮБЯТ СССР

21% Вера в светлое будущее

13% Приятные воспоминания

11% Родители были молодыми

10% Дружба народов

8% Лучше жили

8% Хорошее бесплатное образование

8% Великие руководители: Ленин, Сталин, Брежнев

7% Великая держава

5% Добрые люди

Не любят:

5% Дефицит товаров и очереди

4% Обман людей и бедность

1% ГУЛАГ

1% железный занавес

Как видно, люди не любят СССР за вполне конкретные проблемы, а любят за достаточно общие, неосязаемые вещи. Если предельно упрощать, то «советское прошлое» любят прежде всего за светлые воспоминания молодости.

И действительно, жизнь молодых людей в позднем СССР уже не была настолько плоха, чтобы перекрыть встроенные плюсы юного и пышущего здоровьем организма: войны и революции к тому моменту уже закончились, физический голод Хрущёв почти победил. Конечно, у современных российских детей и молодых людей материальная сторона жизни несравненно лучше – но и в позднем СССР она уже была терпимой.

Во-вторых, многие наши сограждане любят СССР за ощущение великого общего дела, которое все вместе дружно делали под руководством великих мудрых вождей. В наше время тоже никто не мешает совместно трудится на благо страны под руководством нашего великого президента, который, без шуток, объективно является лучшим правителем России как минимум за последние 100 лет.

Разница в том, что в наше время никто к этому насильно не принуждает. Вы можете заниматься своими частными интересами, своим бизнесом, своими хобби, не спрашивая на это особых разрешений у государства (достаточно просто соблюдать законы). Рост общего благосостояния складывается не только из великих проектов по строительству «светлого будущего», но и из мелких частных усилий каждого на его личном пятачке. При этом вы можете даже не особенно любить Россию и совершенно не любить Путина (достаточно просто соблюдать законы).

Фактически, современная Россия даёт людям всё то же, что давал поздний СССР, только гораздо больше, гораздо лучше, с гораздо более широкой альтернативой и без принудиловки. Да, люди всё равно ворчат, однако раньше ворчали сильнее, а когда гайки чуть приослабили, на митинги против КПСС только в Москве вышли сотни тысяч человек.

На мой взгляд, если мы что-то и упускаем, так это большие пропагандистские проекты, на которые в СССР не жалели денег. Исследование космоса, строительство новых городов, смелые медицинские эксперименты… Вот взять хотя бы базу на Луне. Она была бы убыточной, это понятно, однако обошлась бы она современной России довольно дёшево — технологии есть, денег в бюджете хватает. Зато если бы база получилась достаточно убедительной, — такой, чтобы весь мир заговорил, — настроение общественности поднялось бы не меньше, чем, например, в 2014 году.

2. Читатель vnukkulaka объясняет, почему СССР так быстро деградировал, несмотря на все его многочисленные достижения, и почему в 1991 году большинство из тех россиян, которые сегодня ностальгируют по СССР, были крайне критически настроены по отношению к КПСС:

https://olegmakarenko.ru/2282677.html?thread=831114165#t831114165

СССР морально сгнил сверху донизу — от Галины Брежневой с её бриллиантами до доярки в колхозе, доливающей в молочный бидон воду взамен украденного молока.

Почему так произошло?

Потому что СССР был религиозным государством, в основе СССР была вера в коммунизм, но она в 1970-е годы начала стремительно таять — невозможно веровать в коммунизм, если в стране становится все хуже с самыми насущными товарами и даже едой. Какой коммунизм, если страна разучилась даже сама себя кормить?! Импорт зерна у капиталистов начался в 1960-х, и в 1970-е вырос до гигантских величин, до 45 млн тонн в год.

Более того, тогда развился настоящий культ всего западного! От рок-музыки и джинсов, до любых попадающих в СССР западных товаров, особенно электроники.

Почему так произошло, почему вера в коммунизм сменилась культом всего западного? Увы, это не результат чьей-то злой воли или чьей-то пропаганды, в 1970-х малейшие попытки антисоветской пропаганды преследовались жесточайше.

Это следствие объективных проблем плановой системы — плановая система хороша во время войны, когда цель у всех одна — победа, и номенклатура продукции простейшая, все для фронта и победы.

А в мирной жизни плановая система проигрывает рыночной с разгромным счетом — потому что:

1) принципиально невозможно составить адекватный план, увязав сотни тысяч предприятий и миллионы видов выпускаемой продукции;

2) плановая система оказалась совершенно невосприимчива к научно-техническому прогрессу, и сделать с этим так ничего и не смогли, хоть и пытались. В результате технологическое отставание от запада все нарастало и нарастало, так что даже оборонный паритет оказался под угрозой, а производительность труда была в 5 раз ниже западной в промышленности, и в 10-100 раз ниже в сельском хозяйстве.

Добавлю от себя, что и во время войны выгода от лобовой плановой системы весьма сомнительна. Как показывает опыт, капиталистические экономики лучше справляются с производством еды и оружия.

3. Подборка на «Ленте.Ру». Эксперты из разных стран бывшего СССР рассказали, как они относились к жизни в Советском Союзе 30 лет назад, и как сегодня относятся к развалу СССР. Приведу пару высказываний:

https://lenta.ru/articles/2021/12/06/nostalgia/

Олег Долженков, Одесса, доктор политических наук, профессор.

В 1991 году мне хотелось в широком смысле нормализации жизни. Жить так, как живут в остальных европейских странах. Больше, по-моему, никто ничего особо не формулировал. Да, в СССР мне не нравилось многое, особенно его происхождение и первые десятилетия существования. Но многое и нравилось.

В последние три десятка лет своего существования, примерно с рубежа 1950-1960-х годов, страна как-то выкарабкалась из последствий революции. Жизнь поступательно становилась лучше. Люди массово переезжали из полуподвалов и коммуналок в отдельные квартиры, у них появилась бытовая техника, личные автомобили, и все это на протяжении жизни одного поколения. Это была всё ещё бедноватая и неустроенная жизнь, но по сравнению с жизнью предыдущих поколений советских людей это был бросающийся в глаза прогресс.

Поэтому, конечно, советские люди в своей массе поругивали власть и её политику, но желали скорее исправления недостатков, чем полного демонтажа системы, не говоря уже о развале страны. Почти никто не хотел распада, и вместе с тем он произошёл.

Наверное, одна из причин в том, что вопрос демократизации и целостности страны оказался намертво спаян в советских мозгах (а других мозгов после 70 лет советской власти и не было). Административно-командная система была сочтена неприемлемой, и одной из важных составляющих этой неприемлемости была централизация власти. Пусть республики сами решают — это же и есть демократия. Вот такие рассуждения тогда были в массовом ходу, тогда советским людям они тоже казались довольно логичными. Противоречиво? Наивно? Да. У всех тогда была каша в головах, исключений не было. Я и себя образца 1991 года отделять от всех не имею никаких оснований.

Богдан Безпалько, Киев — Москва, политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям:

…хотелось, чтобы государство оставалось единым, распада СССР я не желал. В юности я увлекался националистическими идеями, но они носили больше антикоммунистический характер, причем даже не в смысле борьбы с конкретной идеологией, а скорее борьбы со стагнацией, которую олицетворяла власть КПСС.

Несмотря на это развал СССР я встретил именно как катастрофу, как распад страны, которую мы вместе строили столетиями.

Коммунистическая идеология была очень разрушительной, и она разрушила нашу страну ещё в начале ХХ века. Это тоже был один из аналогов того, что произошло в 1991 году. Но пока люди верили в эту идеологию, пока она оставалась своеобразной квазирелигией, страна оставалась единой и могла куда-то двигаться (пусть и не совсем в правильном направлении, с моей точки зрения). Но потом вся эта идеология выродилась в абсолютно формальную, можно сказать житейскую необходимость.

Советский Союз разрушили коммунисты, которые состояли в партийной номенклатуре, привыкли жить в условиях распределительной экономики на самом верху властной пирамиды и при этом желавшие приватизировать все имеющиеся у них ресурсы.

Общий лейтмотив примерно такой: мало кто хотел развала страны, кроме фанатичных националистов. Основная проблема Советского Союза была в его неэффективной экономике и, как следствие, бедности и неустроенности жизни, резко контрастирующей с уровнем образования и запросами людей. Возможно, тогда следовало постепенно, мягко, по примеру Дэна Сяопина в Китае перевести экономику на капитализм.

К сожалению, после провозглашения политики гласности в 1986 году вопрос «Что делать?» был быстро вытеснен куда менее конструктивным вопросом «Кто виноват?». На окраинах предсказуемо обвинили во всех грехах Москву (хотя в Кремле, вообще-то, сидел полный интернационал). Позитивная повестка, связанная с реформой экономики и постепенным ростом политических свобод, была заменена деструктивной повесткой, которая привела к развалу большой страны.

«Целились в коммунизм, а попали в Россию» – эта фраза Александра Зиновьева является концентрированным выражением событий той эпохи. Пусть Россия тогда была фактически в заложниках у коммунистов, и её надо было освобождать, – но всё же нельзя было открывать по России стрельбу.

Грустно смотреть на современных левых, которые мечтают провести в стране коммунистический эксперимент №2. Достаточно заметить, что к восстановлению СССР революция не приведёт. Если революция паче чаяния всё же произойдёт, первое, что она разрушит — связи с республиками бСССР.