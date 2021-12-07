 

“Сладкая детка”, “Глаз не отвести”. Бывшая солистка “ВИА Гры” Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера

07.12.2021, 19:46, Новости дня
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Артистка позирует на кровати, сложив ногу на ногу.

“По реакциям в Storis поняла, что эта фотка должна быть в ленте”, – написала певица.

“Сладкая конфетка, детка”, – написали в комментариях пользователи сети. 

“Богиня! Глаз не отвести”, – оценили фото поклонники певицы.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно. Артистка редко рассказывает о своей семье и близких. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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