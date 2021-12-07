 

В Запорожье установили “Железный трон Востока” из обломков боевой техники и осколков снарядов

07.12.2021, 19:46, Новости дня
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По словам инициаторов установки, ветеранов антитеррористической операции и операции Объединенных сил, трон создали волонтеры и военные по мотивам сериала “Игра престолов” зимой 2016 года на украинских позициях в Авдеевской промзоне. Потом он служил экспонатом краеведческого музея.

Для изготовления инсталляции использованы обломки боевой техники оккупантов, а также остатки неразорвавшихся снарядов. Он весит более 700 кг. 

Фото: suspilne.media

“Это следы российской агрессии. Когда она будет побеждена, он будет иметь сакральное значение. Такое, как в сериале “Война престолов” и в книге. Главное – это то, что он, кроме символа власти, определенный смысл несет, что это оружие не наше, а проигравших врагов, российское”, – пояснил ветеран АТО Евгений Олексенко.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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