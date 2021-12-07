Почему Бузова не стала хуже? – Личное мнение

Бузова разожралась, но хуже от этого не стала.



Фото: Соцсети

Голенька — феноменальная женщина: колебания веса никоим образом не влияют на уровень её привлекательности.

Что с раздавшимся пряником и салом на боках, что с просушенным прессом и заострившимися чертами лица, что в романтических кружевах, что в БДСМ-коже, Бузова не выходит за рамки своего главного амплуа: женщина, в которой нет секса.



Фото: Соцсети

Голенька с готовностью открывает рот, облизывая микрофон (подарите ей кто-нибудь щётку для чистки языка, что ли) в недвусмысленном призыве. Нежно устраивается в кроватке, демонстрируя соблазнительное бельишко. Смело раздвигает ноги не сцене, распахивая промежность в блёстках.



Фото: Соцсети

Толку — ноль.

Секса в Бузовой не было, нет и не будет, и в этом, на мой взгляд, нет ничего постыдного, страшного, ужасного.

Глубокое чувство жалости лично у меня вызывают те женщины, в которых секса нет, но они пытаются убедить себя и окружающих в том, что в них его — навалом.

Зачем они это делают? Чтобы что? Ведь им оно — совершенно до лампы.

Ваши версии.

—