Клара Новикова рассказала о борьбе с раком груди

Клара Новикова в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказала, как вылечилась от рака груди. По ее словам, правильное лечение и положительный настрой стали главными в борьбе с недугом.

Около 20 лет назад у Клары Новиковой обнаружили опухоль. После обследования и консультации с врачом было принято решение об операции. Профессор, который ее проводил, сказал тогда артистке, чтобы при появлении первой возможности она отправилась в церковь и поставила свечку. Новикова надеялась на успех в борьбе с раком, осознавая, что в медицине постоянно делаются открытия и изобретаются новые лекарства, которые могли бы помочь и ей. С этими мыслями артистка живет и сейчас.

Когда рак удалось победить, Клара Новикова продолжила выступать, гастролировать. То есть, ее жизнь вернулась в прежнее русло.

Единственным напоминанием про рак стали шрамы, которые не позволяют надевать артистке некоторую одежду. Клара Новикова не решается обратиться к пластическому хирургу. При этом она отмечает, что при необходимости может помочь людям с аналогичной проблемой, предложив посмотреть на нее и поверить в излечение.

Чтобы предотвратить рецидив, артистка регулярно обследуется и при малейшем ухудшении самочувствия консультируется с онкологами. Также она советует людям, столкнувшимся с раком, настроиться на позитив, так как от этого тоже зависит конечный итог.

Источник: vm.ru