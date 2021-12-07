В ФРГ потребовали пожизненного срока для россиянина, обвиняемого в убийстве

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина РФ Вадима Соколова, обвиняемого в убийстве в берлинском парке гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике К.), передает AFP.

Следствие считает, что Соколов в августе 2019 года застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен, передает РИА «Новости».

Прокуратура Берлина в 2020 году предъявила россиянину обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа 2019 года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний житель России Вадим К. по обвинению в убийстве.

Посла России вызывали в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России.