 

В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год

07.12.2021, 19:30, Новости дня
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Запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, люди начнут заранее закупать алкоголь и его употребление увеличится, сказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Нужно ли запрещать алкоголь? По моему глубокому убеждению, любые запреты, любой дефицит приведет к обратному эффекту – все ринутся запасаться спиртными напитками и в результате его потребление будет больше, чем в обычное время», – сказал он РИА «Новости».

По словам Круглого, такая мера может вызвать недовольство. При этом все зависит от культуры потребления каждого человека.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев назвал алкоголь «фантастическим уничтожителем жизни и здоровья наших граждан» и призвал ввести в новогодние праздники ограничения на продажу спиртного, поскольку «некоторые граждане теряют меру». Кроме того, чтобы люди не «спивались» в праздники, он считает, что все культурно-досуговые мероприятия должны быть бесплатными.



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