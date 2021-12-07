 

Мнение: Стрим с Сапожником!

07.12.2021, 19:28, Разное
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Сегодня, начиная с 6 вечера, буду участником стрима на Ютубе! (впервые в жизни, кстати)

Сам я стримы проводить пока не могу (нет тысячи подписчиков) – но меня пригласил на свой стрим некий Николай Росов, который на Ютубе называется почему-то “Гроза”.

Вот объявление:

https://www.youtube.com/watch?v=FkKkicaQy8I

Что это будет – не знаю, но надеюсь, что будет прикольно!

Источник: Размышления вольного социолога



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