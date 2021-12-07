Мнение: Стрим с Сапожником!
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сегодня, начиная с 6 вечера, буду участником стрима на Ютубе! (впервые в жизни, кстати)
Сам я стримы проводить пока не могу (нет тысячи подписчиков) – но меня пригласил на свой стрим некий Николай Росов, который на Ютубе называется почему-то “Гроза”.
Вот объявление:
https://www.youtube.com/watch?v=FkKkicaQy8I
Что это будет – не знаю, но надеюсь, что будет прикольно!
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет