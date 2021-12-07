Мнение: Расстрел в МФЦ “Рязанский”

В Москве отставной подполковник вооруженных сил Сергей Глазов (из армии свинтил в 2010-м году), 45 лет от роду, открыл огонь на поражение https://www.mk.ru/incident/2021/12/07/raskryty-detali-strelby-v-mfc-dvoikh-ubil-sergey-glazov.html в МФЦ "Рязанский". Якобы в результате конфликта возникшего из-за требований надеть медицинскую маску в помещении.

В результате 2 человека были убиты (администратор и охранник), 4 ранены, включая 10-летнюю девочку (девочку успешно прооперировали, жить будет). Стрелял убийца из травмата переделанного под боевые патроны. Также при нем был нож и сумка с проводами.

Самого Глазова задержал сотрудник миграционной полиции Домолаев (в МВД уже сообщили, что будт представлен к награде, по ссылке https://twitter.com/45I70Vy1BSoX2ZX/status/1468236602220679175 он рассказывает, как задерживал убийцу). На предварительном допросе персонаж заявил, что существует мировой заговор связанный с коронавирусом.

Мда.

Вчера ходил получать посылку в СДЭК (книга Жучковского про Мозгового подъехала).

Стою значит, жду своей очереди. Заходит дама с мужем, потом муж выходит. Далее идет диалог с администратором.

– По закону в помещении может быть 2 человека, подождите на улице.

– По какому закону?

– По распоряжению губернатора.

– Я что, должна на улице стоять?

– Да, так сейчас принято.

– Покажите мне такой закон

– Читайте на сайте правительства.

– В Конституции такого нет.

– Но вы же понимаете, что если вы будете стоять здесь, то я вас быстрее не обслужу.

– Мне без разницы, нет закона, запрещающего мне стоять здесь.

– Ох…

А ведь если так подумать, если бы гипотетически администратор пошел на принцип и попытался выполнять требования правительства, а она или ее муж оказались бы такими же отморозками, как этот деятель из МФЦ…

В общем, можно различные интересные (нет) сюжеты представить.

Тут еще возникла путаница с другим Сергеем Глазовым https://twitter.com/tvcplus/status/1468228125251313674 (отсюда и путаница с фотографиями – вот этот https://pbs.twimg.com/media/FGAowxpXsAEhDav?format=jpg Сергей Глазов не при чем)

Видео из МФЦ https://twitter.com/andreyvlz/status/1468233467347488778

Видео с места стрельбы от СК РФ.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По предварительным данным, 7 декабря 2021 года мужчина зашёл в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного подразделения Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается. Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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