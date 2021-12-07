Мнение: Списывание долгов без суда, масштабы кибермошенничества и возвращение денег жертвам

1. В Верховном суде России задумались о расширении практики по списыванию долгов граждан без решения суда. Дело в том, что судьи зашиваются – ежегодно им приходится рассматривать миллионы дел по выплатам долгов, при этом в подавляющем большинстве случаев должники без проблем соглашаются выплатить маленькие долги:

https://lenta.ru/news/2021/12/02/sud/

Верховный суд России подготовил законопроект, предлагающий списывать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Об этом сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, пишет РИА Новости.

Согласно документу, должники смогут в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. В этом случае взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

Как рассказал Лебедев, за девять месяцев этого года мировые судьи рассмотрели два миллиона дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с физических лиц. Должники захотели предъявить возражения лишь в пяти процентах случаев. Сейчас забрать деньги без суда можно у неплательщиков из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Многие россияне годами не платят за коммуналку (которую им по разным причинам не могут отключить) или не платят десятки накопившихся у них автоштрафов. Деньги у должников обычно есть – они либо не хотят возиться с бумажками, либо надеются, что долги каким-нибудь магическим образом сами рассосутся.

Вместе с тем, конечно, в некоторых случаях автоматическое списание долгов может больно ударить по людям, у которых денег на выплаты действительно нет (точнее, после выплат у них не останется денег на жизнь). Будет ли при этом нормально работать механизм возражений против списывания, большой вопрос.

2. Интернет-мошенники лютуют — кибернетические грабежи в Рунете становятся обыденностью:

https://lenta.ru/news/2021/12/02/mosh/

Кибермошенники в третьем квартале похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей. Это на 18,5 процента больше, чем год назад, говорится в материалах Банка России.

Количество операций без согласия клиентов увеличилось в 1,4 раза в годовом выражении, до 256,2 тысячи. Однако доля социальной инженерии в таких операциях в июле-сентябре упала с 63,8 до 41 процента.

Доля возвращенных средств от всего объёма похищенных мошенниками денег упала в годовом выражении на 5,4 процентного пункта (до 7,7 процента), но в квартальном выросла — на 0,3 процентного пункта. По инициативе ЦБ в июле-сентябре было заблокировано 24,4 тысячи телефонных номеров мошенников.

Количество выявленных городских телефонных номеров, используемых мошенниками, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150 процентов (до 19,1 тысячи), а мобильных номеров — почти на 80 процентов, до более пяти тысяч.

Также был ограничен доступ к 1,9 тысячи интернет-ресурсов. Подавляющее большинство из них — это сайты нелегальных финансовых организаций или ресурсы, которые маскируются под сайты действующих финансовых организаций. Было обнаружено 114 сайтов финансовых пирамид, что на 1528 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. ЦБ планирует усовершенствовать процедуру возврата похищенных мошенниками средств.

3. Похоже, к нам с вами в очередной раз прислушались. Центробанк России задумался о том, чтобы обязать банки возвращать жертвам кибермошенников хотя бы часть украденных денег:

https://www.rbc.ru/finances/06/12/2021/61a8d4639a79476b808c4eee

ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов. Компенсации будут зависеть от уровня противодействия мошенникам в банках.

ЦБ разработал предложения по увеличению возврата гражданам похищенных через банки денег: сейчас это меньше 8% от украденного. Регулятор хочет ввести сумму возмещения и изменить порядок списания средств по мошенническим операциям.

Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, следует из материалов ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Они были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. <…>

Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии». Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз.

Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.

Также на банки собираются возложить обязанность активнее участвовать в отслеживании и блокировке мошенников:

Одновременно с вводом суммы возврата ЦБ предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки того, что они совершаются в целях мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», — объясняется в материалах ЦБ.

Обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, ЦБ предлагает возложить не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.

ЦБ планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных (ее ведет сам ЦБ) о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. «Указанный срок необходим клиенту-потерпевшему, правоохранительным органам для обращения в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег», — объясняет ЦБ. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.

Новости очень хорошие — прежде всего потому, что банки начнут страдать финансово. Даже небольшие потери от мошенничества заставят банкиров шевелиться, искать мошенников, перекрывать те дыры, через которые они или получают доступ к чужим деньгам, или выводят похищенные деньги за пределы досягаемости.