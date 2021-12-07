Мнение: Транспортная теорема

Транспортная теорема, сформулированная С. Переслегиным, утверждает, что в случае, если транспортная или информационная связность внутри провинции становится выше связности провинции с управляющим центром страны, провинция объективно и неизбежно отпадет с течением времени от государства. Аналогичная ситуация возникает, если связность между провинцией и зарубежным центром управления становится выше связности провинции и центра страны.

Информационная связность определяется характерным временем принятия решений В случае, если внутри региона или между регионом и зарубежным центром решения принимаются быстрее, чем приходят из центра, возникает выполнение условий транспортной теоремы. Транспортная связность — это связность экономического характера. Проще говоря, если экономика региона начинает быстрее развиваться по внутрирегиональным или межрегиональным решениям, нужда в центральном управлении становится сомнительной.

Оба условия транспортной теоремы последние несколько лет в связи с приближением системы управления России к катастрофе колебались вблизи точки равновесия, однако теперь, в связи с неизбежным принятием закона о QR-кодах, транспортная связность между регионами будет неизбежно снижаться. Уже есть примерные расчеты, которые показывают, что транспортная отрасль будет терять порядка 100 млрд рублей в год на ограничениях. МПС снимает с маршрутов поезда в связи с падающей загрузкой, то же самое ожидает и авиаперевозчиков, а также весь междугородный автотранспорт.

При этом передача управления ограничениями из центра в регионы, которая происходит по причине нежелания Кремля брать на себя ответственность за происходящее, существенно снижает и информационно-управленческую связность страны. Регионы перестают нуждаться, а с течением времени — и принимать к руководству решения из Москвы. Усугубляется ситуация и распадом системы по отраслевому признаку. Появляются новые центры принятия решений, не имеющие четкого функционала (Роспотребнадзор, к примеру), но захватывающие явочным порядком функции других структур управления, причем без должного правового оформления. Управление страной переходит в сферу понятийных договоренностей, что характерно для гангстерских группировок, но совершенно недопустимо для государственных структур. В ту же «кассу» можно добавить фактическую ликвидацию действующей конституции и всех механизмов ее верховенства. Это тоже разрушает информационно-управленческую связность на уровне страны в целом, оставляя регионы перед вакуумом центральной власти.

По сути, речь идет о проектном создании предпосылок для регионализации, затем сепаратизации, а затем и распада страны. Стоит отметить, что экономический коллапс, который также формируется принятием неадекватных решений из центра, обладает существенно более высокими темпами, чем деградация экономик регионов. Это одно из проявлений экономического механизма распада страны как единого целого.

Специфической особенностью процесса является его необратимость (как, впрочем, и любого катастрофического процесса, который, начавшись, проходит все стадии от разрушения гомеостаза системы до возникновения новых устойчивых положений и, как правило, совершенно иной системы (или обособившихся ее частей).

Кремль упорно ведет дело к распаду страны, причем сложно даже предположить — сколько в этой деятельности сознательных решений, сколько решений принимается просто в силу интеллектуального кретинизма правящей страты. Процесс, как представляется, уже «перевалил» через критическую точку невозврата, и теперь страна необратимо движется только в одном направлении. Пространство решений детерминировано, возврат к исходной точке уже невозможен.

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