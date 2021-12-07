Придет не только Дед Мороз, но и любовь: 5 знаков зодиака, которых ждут романтические успехи в праздничные дни

Астрология помогает нам лучше понять себя и предугадать будущее. Говорят, что оно отчасти зависит от положения звезд на небосводе. Что они принесут нам на грядущих праздниках? Астрологи считают, что эти дни станут настоящим временем любви. Но не для всех, а только для пяти знаков зодиака. Кому из нас повезет больше всего? Расскажем в нашем астрологическом прогнозе.

Телец

Телец – один из самых романтичных знаков зодиака. Его представители постоянно находятся в поисках любви. И на новогодних праздниках удача наконец-то улыбнется им. В конце декабря на них особенно сильно повлияет Уран, который как раз будет проходить через знак Тельца.

Его присутствие добавит новых красок в вашу жизнь. Избегайте рутины и отправляйтесь на поиски приключений. Любое новое знакомство может обернуться романтической связью. Сатурн тоже будет влиять на Тельцов, делая их более чувственными. Эта планета только усилит вашу тягу ко всему новому.

Похожие чувства будут испытывать и те Тельцы, которые находятся в отношениях. Направьте эту энергию в нужное русло. Нет, не пытайтесь отыскать себе новую половинку. Наоборот, укрепите вашу связь со своим партнером. Устройте себе романтическое свидание, сходите вместе в новое место или даже отправляйтесь в путешествие. Тельцы не самые большие любители перемен, но эти новогодние праздники станут отличным временем, чтобы изменить свою личную жизнь.

Рак

С середины декабря Раки повсюду будут ощущать атмосферу надвигающегося праздника. Куда бы вы ни пошли, романтика будет двигаться за вами следом. Возможно, поначалу вам не захочется открывать свое сердце новому человеку, но не упускайте случая завести интересные знакомства.

На Раков в декабре сильнее всего повлияет Плутон. Все окружающие вас люди начнут невольно влюбляться в вас. Но именно в это время у вас появится шанс завести не мимолетные, а серьезные отношения. А Раки, которые уже нашли свою вторую половинку, смогут пересмотреть свои чувства к партнеру и отпустить былые обиды.

Скорпион

На Скорпионов до сих пор оказывает влияние лунное затмение в Тельце, которое прошло в ноябре 2021 года. Именно оно активировало дом романтических отношений. Но в декабре на него будет влиять Марс – планета страсти и любви. Его покровительство придаст Скорпионам больше уверенности. Это идеальное время для осуществления своих самых потаенных желаний. Если вы мечтали с кем-то познакомиться, не бойтесь подойти и пригласить этого человека на свидание. Вы будете выглядеть привлекательнее в глазах других людей, поэтому вам точно не откажут. В декабре никто не сможет устоять перед природным магнетизмом Скорпионов.

Стрелец

Весь остаток уходящего года Стрельцы находятся под влиянием Юпитера – их планеты-покровителя. Поэтому и удача будет к ним благосклонна. В сочетании с Нептуном и Марсом Юпитер создаст благоприятную атмосферу для новых знакомств и встреч. Если же вы уже состоите в отношениях, сейчас самое время вернуть в них былую романтику. Принесите домой бутылку вина, зажгите несколько свечей и устройте ужин наедине со своей второй половинкой. Это поможет вам подогреть остывшие чувства.

Козерог

Из всех знаков зодиака Козерогам, пожалуй, повезет больше всего. В декабре на их жизнь большое влияние окажет Венера – планета, символизирующая любовь и красоту. Она будет проходить сквозь знак Козерогов до самого марта. И все это время вы невольно будете привлекать к себе новых людей. Если у вас еще нет отношений, велик шанс познакомиться с кем-то действительно значимым в самый канун Нового года. И эта встреча может стать началом новых серьезных отношений. Просто будьте немного проницательнее и доверьтесь своей интуиции, когда дело дойдет до общения с незнакомцами. Не удивляйтесь, если вам покажется, что вы встретили в ком-то из них свою родственную душу. Возможно, так оно и есть.