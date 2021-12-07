 

Глава МЭФ приказал поголовно вакцинировать население планеты от всех вирусов

07.12.2021, 19:11, Разное
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Президент Международного экономического форума (МЭФ) Клаус Шваб в своём ежегодном послании «Комитету 300» заявил о необходимости создания единой вакцины от вирусов и проведения всеобщей вакцинации населения Земли. 

«В этом году нами была проведена большая работа по внедрению вакцины от коронавируса. Благодаря общим усилиям, удалось достичь впечатляющих результатов, но нельзя останавливаться на достигнутом. Я уже дал поручение нашим уважаемым партнёрам из фармацевтических компаний разработать единую вакцину от всех болезней. Наша цель в 2022 году – тотальная вакцинация всего населения планеты и полный разгром движения антипрививочников», – заявил Шваб.

По сообщениям экспертов из центра Гамалеи, создать подобную «омни-вакцину» в столь сжатые сроки возможно: «Наши коллеги из Уханьского института вирусологии уже поделились наработками. В январе 2022 планируется провести первую фазу клинических испытаний на солдатах срочной службы и сотрудниках бюджетных учреждений. Из-за уникальности вакцины ре-вакцинация потребуется всего два раза в неделю», – заявил научный сотрудник центра.

По оценкам экономистов, всеобщая вакцинация россиян от всех вирусов позволит сократить расходы на здравоохранение в три раза. Эти средства будут направлены на реализацию ключевых инфраструктурных проектов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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