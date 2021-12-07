Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Поклонской

Сообщается, что коллегия судей рассматривала апелляционную жалобу прокуратуры на решение Шевченковского районного суда в Киеве от 27 сентября 2021 года, который отказал в разрешении на арест Поклонской.

“По результатам рассмотрения, апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года отменено. Принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, – сказано в сообщении.

Имя подозреваемой не называется, однако, как сообщили агентству “Интерфакс-Украина” источники в правоохранительных органах, речь идет именно о Поклонской.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”. В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.

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