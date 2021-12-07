Медиарейтинг губернаторов за ноябрь 2021 года
07.12.2021, 18:58, Детали
Теги: Евраев, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В ноябре 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Михаил Евраев (врио губернатора Ярославской области) на 5 месте.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
41 128
|
335 310,9
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
17 984
|
124 970,1
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 931
|
40 104,0
|
4
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 673
|
33 106,5
|
5
|
+2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 602
|
24 218,2
|
6
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 188
|
23 472,2
|
7
|
+8
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
6 429
|
22 830,0
|
8
|
+3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 262
|
22 688,5
|
9
|
+1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3 586
|
22 510,2
|
10
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 652
|
21 548,7
|
11
|
+2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 552
|
21 236,2
|
12
|
-8
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
5 461
|
20 056,3
|
13
|
-5
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 158
|
19 534,4
|
14
|
0
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 875
|
19 361,6
|
15
|
-3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 061
|
15 239,1
|
16
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 817
|
13 773,0
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 087
|
10 205,3
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 573
|
9 820,0
После 8 ноября в Москве не будут продлеваться нерабочие дни, заявил мэр Сергей Собянин. Это решение он объяснил стабилизацией ситуации с пандемией коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удаленке для 30% сотрудников штата организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе ГКБ имени Буянова. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице есть резерв к сокращению числа мигрантов.
Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличили вдвое, с 1 ноября переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве возобновят работу уличных фестивалей, катков и новогодних ярмарок, решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что в церемонии завершения проходки тоннелей между тремя новыми станциями на севере салатовой ветки метро принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19. При этом в области продолжит действовать ряд ограничений. Количество многодетных семей в Подмосковье с 2013 года выросло в три раза и почти достигло 91 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Московской области не исключили расширение перечня категорий граждан, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Около 11 миллионов человек проживает в Подмосковье по предварительным итогам переписи населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Также СМИ сообщали, что губернатор МО Андрей Воробьев объявил о финансовой поддержке сотрудников областного здравоохранения. С 1 января 2022 года: 15 категорий медицинских работников, снимающих квартиры, смогут получать ежемесячную компенсацию на аренду в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые распределены по разным муниципалитетам.
В День сотрудника органов внутренних дел России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции региона ключи от 68 новых служебных машин. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Каменскую бумажно-картонную фабрику, где в 2021 году была проведена модернизация оборудования. В Тверской области будут введены дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус “дети войны”, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Помимо этого сообщалось, что ход реализации национального проекта “Культура” в Верхневолжье и приоритетные направления развития сферы рассмотрены на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое было посвящено ситуация на рынке труда.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+8) и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (+3).
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение двух часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе “Прямой линии”.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался в соцсетях с жителями региона 10 ноября.
Главы регионов в ноябре 2021 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
41 128
|
335 310,9
|
2
|
+19
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
16 105
|
154 603,7
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
24 623
|
147 618,9
|
4
|
-2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
17 984
|
124 970,1
|
5
|
+5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
8 391
|
69 436,1
|
6
|
+3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8 701
|
65 195,4
|
7
|
-2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 281
|
62 240,9
|
8
|
-4
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
8 789
|
60 705,7
|
9
|
+6
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
6 846
|
60 325,1
|
10
|
-3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
11 760
|
59 919,3
|
11
|
-5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8 140
|
49 323,1
|
12
|
+11
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 218
|
49 265,7
|
13
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
8 001
|
44 947,5
|
14
|
-1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
10 941
|
43 754,2
|
15
|
-7
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
8 216
|
43 015,9
|
16
|
-2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 888
|
42 873,3
|
17
|
-5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10 362
|
40 515,4
|
18
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 931
|
40 104,0
|
19
|
-1
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 039
|
39 998,1
|
20
|
+13
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4 511
|
37 288,5
|
21
|
+7
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 109
|
37 053,3
|
22
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 756
|
34 251,8
|
23
|
+8
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
4 358
|
33 143,1
|
24
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 673
|
33 106,5
|
25
|
+12
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 873
|
28 243,8
|
26
|
+18
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
6 139
|
27 864,3
|
27
|
-1
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 174
|
27 753,6
|
28
|
+25
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
4 370
|
27 568,1
|
29
|
+16
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
4 762
|
27 393,8
|
30
|
+2
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 916
|
25 940,1
|
31
|
+11
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 814
|
25 603,1
|
32
|
+16
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 317
|
25 493,7
|
33
|
+32
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 465
|
25 445,3
|
34
|
+15
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
3 072
|
25 093,7
|
35
|
+15
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 104
|
24 262,5
|
36
|
-6
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 602
|
24 218,2
|
37
|
-1
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 025
|
24 161,5
|
38
|
-9
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
4 439
|
24 022,0
|
39
|
-12
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
4 051
|
24 021,9
|
40
|
-16
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 188
|
23 472,2
|
41
|
+19
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
6 429
|
22 830,0
|
42
|
+4
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
5 262
|
22 688,5
|
43
|
-4
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3 586
|
22 510,2
|
44
|
-4
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3 527
|
21 904,7
|
45
|
-29
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 204
|
21 614,5
|
46
|
-11
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 652
|
21 548,7
|
47
|
-4
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 956
|
21 262,3
|
48
|
+6
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 552
|
21 236,2
|
49
|
+10
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 108
|
20 955,7
|
50
|
-28
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
5 461
|
20 056,3
|
51
|
-17
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 158
|
19 534,4
|
52
|
+3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4 875
|
19 361,6
|
53
|
-2
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
3 176
|
19 165,5
|
54
|
+9
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 570
|
18 757,4
|
55
|
+6
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 855
|
18 276,0
|
56
|
+6
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 734
|
18 175,1
|
57
|
-37
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5 483
|
17 860,1
|
58
|
-20
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 090
|
17 265,2
|
59
|
+18
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 620
|
17 065,1
|
60
|
+4
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 686
|
16 751,3
|
61
|
-5
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 118
|
15 644,1
|
62
|
-15
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 061
|
15 239,1
|
63
|
-11
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 005
|
15 204,0
|
64
|
+3
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 832
|
14 099,2
|
65
|
+3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 817
|
13 773,0
|
66
|
0
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 810
|
13 171,1
|
67
|
-26
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 729
|
12 151,3
|
68
|
-11
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 217
|
11 802,2
|
69
|
+9
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
2 998
|
11 706,7
|
70
|
+6
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 766
|
10 767,0
|
71
|
+2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 087
|
10 205,3
|
72
|
+7
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 573
|
9 820,0
|
73
|
-15
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 842
|
9 516,8
|
74
|
0
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 395
|
9 032,1
|
75
|
-4
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 531
|
8 697,0
|
76
|
-7
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 146
|
8 395,2
|
77
|
-7
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 309
|
7 561,0
|
78
|
+2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 179
|
7 267,0
|
79
|
+3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 223
|
5 788,1
|
80
|
-5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 210
|
5 192,0
|
81
|
+2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 211
|
3 979,0
|
82
|
-1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
631
|
3 254,2
|
83
|
-11
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
852
|
3 193,0
|
84
|
0
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 464
|
3 177,0
|
85
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
671
|
2 471,0
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