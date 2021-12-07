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Медиарейтинг губернаторов за ноябрь 2021 года

07.12.2021, 18:58, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В ноябре 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Михаил Евраев (врио губернатора Ярославской области) на 5 месте.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

41 128

335 310,9

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

17 984

124 970,1

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 931

40 104,0

4

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 673

33 106,5

5

+2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 602

24 218,2

6

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 188

23 472,2

7

+8

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

6 429

22 830,0

8

+3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 262

22 688,5

9

+1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3 586

22 510,2

10

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 652

21 548,7

11

+2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 552

21 236,2

12

-8

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

5 461

20 056,3

13

-5

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 158

19 534,4

14

0

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 875

19 361,6

15

-3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 061

15 239,1

16

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 817

13 773,0

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 087

10 205,3

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 573

9 820,0

После 8 ноября в Москве не будут продлеваться нерабочие дни, заявил мэр Сергей Собянин. Это решение он объяснил стабилизацией ситуации с пандемией коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удаленке для 30% сотрудников штата организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе ГКБ имени Буянова. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице есть резерв к сокращению числа мигрантов.
Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличили вдвое, с 1 ноября переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве возобновят работу уличных фестивалей, катков и новогодних ярмарок, решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что в церемонии завершения проходки тоннелей между тремя новыми станциями на севере салатовой ветки метро принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19. При этом в области продолжит действовать ряд ограничений. Количество многодетных семей в Подмосковье с 2013 года выросло в три раза и почти достигло 91 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Московской области не исключили расширение перечня категорий граждан, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Около 11 миллионов человек проживает в Подмосковье по предварительным итогам переписи населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Также СМИ сообщали, что губернатор МО Андрей Воробьев объявил о финансовой поддержке сотрудников областного здравоохранения. С 1 января 2022 года: 15 категорий медицинских работников, снимающих квартиры, смогут получать ежемесячную компенсацию на аренду в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые распределены по разным муниципалитетам.

В День сотрудника органов внутренних дел России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции региона ключи от 68 новых служебных машин. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Каменскую бумажно-картонную фабрику, где в 2021 году была проведена модернизация оборудования. В Тверской области будут введены дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус “дети войны”, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Помимо этого сообщалось, что ход реализации национального проекта “Культура” в Верхневолжье и приоритетные направления развития сферы рассмотрены на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое было посвящено ситуация на рынке труда.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+8) и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (+3).
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение двух часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе “Прямой линии”.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался в соцсетях с жителями региона 10 ноября.

Главы регионов в ноябре 2021 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

41 128

335 310,9

2

+19

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

16 105

154 603,7

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

24 623

147 618,9

4

-2

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

17 984

124 970,1

5

+5

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

8 391

69 436,1

6

+3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8 701

65 195,4

7

-2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 281

62 240,9

8

-4

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

8 789

60 705,7

9

+6

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

6 846

60 325,1

10

-3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

11 760

59 919,3

11

-5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

8 140

49 323,1

12

+11

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 218

49 265,7

13

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

8 001

44 947,5

14

-1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

10 941

43 754,2

15

-7

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

8 216

43 015,9

16

-2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 888

42 873,3

17

-5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10 362

40 515,4

18

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 931

40 104,0

19

-1

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 039

39 998,1

20

+13

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4 511

37 288,5

21

+7

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 109

37 053,3

22

-3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

5 756

34 251,8

23

+8

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

4 358

33 143,1

24

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

7 673

33 106,5

25

+12

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 873

28 243,8

26

+18

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

6 139

27 864,3

27

-1

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 174

27 753,6

28

+25

УЙБА Владимир Викторович

Коми

4 370

27 568,1

29

+16

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

4 762

27 393,8

30

+2

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 916

25 940,1

31

+11

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 814

25 603,1

32

+16

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 317

25 493,7

33

+32

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 465

25 445,3

34

+15

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

3 072

25 093,7

35

+15

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 104

24 262,5

36

-6

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 602

24 218,2

37

-1

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 025

24 161,5

38

-9

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 439

24 022,0

39

-12

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

4 051

24 021,9

40

-16

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 188

23 472,2

41

+19

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

6 429

22 830,0

42

+4

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

5 262

22 688,5

43

-4

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3 586

22 510,2

44

-4

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3 527

21 904,7

45

-29

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 204

21 614,5

46

-11

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 652

21 548,7

47

-4

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 956

21 262,3

48

+6

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 552

21 236,2

49

+10

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 108

20 955,7

50

-28

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

5 461

20 056,3

51

-17

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 158

19 534,4

52

+3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4 875

19 361,6

53

-2

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

3 176

19 165,5

54

+9

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 570

18 757,4

55

+6

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 855

18 276,0

56

+6

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 734

18 175,1

57

-37

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5 483

17 860,1

58

-20

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 090

17 265,2

59

+18

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 620

17 065,1

60

+4

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 686

16 751,3

61

-5

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

4 118

15 644,1

62

-15

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 061

15 239,1

63

-11

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 005

15 204,0

64

+3

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 832

14 099,2

65

+3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 817

13 773,0

66

0

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 810

13 171,1

67

-26

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 729

12 151,3

68

-11

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 217

11 802,2

69

+9

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 998

11 706,7

70

+6

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 766

10 767,0

71

+2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 087

10 205,3

72

+7

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 573

9 820,0

73

-15

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 842

9 516,8

74

0

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 395

9 032,1

75

-4

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 531

8 697,0

76

-7

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 146

8 395,2

77

-7

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 309

7 561,0

78

+2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 179

7 267,0

79

+3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 223

5 788,1

80

-5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 210

5 192,0

81

+2

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 211

3 979,0

82

-1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

631

3 254,2

83

-11

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

852

3 193,0

84

0

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 464

3 177,0

85

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

671

2 471,0



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