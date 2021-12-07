Медиарейтинг губернаторов за ноябрь 2021 года

07.12.2021, 18:58, Детали

Теги: Евраев, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2021 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В ноябре 2021 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Михаил Евраев (врио губернатора Ярославской области) на 5 месте.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 41 128 335 310,9 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 17 984 124 970,1 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10 931 40 104,0 4 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 673 33 106,5 5 +2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 602 24 218,2 6 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 188 23 472,2 7 +8 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 6 429 22 830,0 8 +3 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 5 262 22 688,5 9 +1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 3 586 22 510,2 10 -1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 652 21 548,7 11 +2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 552 21 236,2 12 -8 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 5 461 20 056,3 13 -5 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 158 19 534,4 14 0 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4 875 19 361,6 15 -3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 061 15 239,1 16 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 817 13 773,0 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 087 10 205,3 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 573 9 820,0

После 8 ноября в Москве не будут продлеваться нерабочие дни, заявил мэр Сергей Собянин. Это решение он объяснил стабилизацией ситуации с пандемией коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удаленке для 30% сотрудников штата организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе ГКБ имени Буянова. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице есть резерв к сокращению числа мигрантов.

Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличили вдвое, с 1 ноября переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве возобновят работу уличных фестивалей, катков и новогодних ярмарок, решение уже принято, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что в церемонии завершения проходки тоннелей между тремя новыми станциями на севере салатовой ветки метро принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19. При этом в области продолжит действовать ряд ограничений. Количество многодетных семей в Подмосковье с 2013 года выросло в три раза и почти достигло 91 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Московской области не исключили расширение перечня категорий граждан, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Около 11 миллионов человек проживает в Подмосковье по предварительным итогам переписи населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также СМИ сообщали, что губернатор МО Андрей Воробьев объявил о финансовой поддержке сотрудников областного здравоохранения. С 1 января 2022 года: 15 категорий медицинских работников, снимающих квартиры, смогут получать ежемесячную компенсацию на аренду в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые распределены по разным муниципалитетам.

В День сотрудника органов внутренних дел России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции региона ключи от 68 новых служебных машин. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Каменскую бумажно-картонную фабрику, где в 2021 году была проведена модернизация оборудования. В Тверской области будут введены дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус “дети войны”, сообщил губернатор области Игорь Руденя. Помимо этого сообщалось, что ход реализации национального проекта “Культура” в Верхневолжье и приоритетные направления развития сферы рассмотрены на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Тверская область преодолела непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановила показатели 2019 года в сфере занятости населения, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, которое было посвящено ситуация на рынке труда.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Брянской области Александра Богомаза (+8) и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (+3).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение двух часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе “Прямой линии”.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался в соцсетях с жителями региона 10 ноября.

Главы регионов в ноябре 2021 года: