Мнение: Переговоры Путина и Байдена на удаленке

Начались прямые переговоры Путина и Байдена посвященные Украине и еще ряду вопросов.

Содержание переговоров официально выкладывать конечно же не будут (хотя сегодня или завтра, возможно, последуют контролируемые утечки на тему общего содержания). Официальных заявлений по итогам переговоров не планируется. Обе стороны до переговоров занимали максимально жесткую позицию.

С моей субъективной точки зрения, ждать каких-то значимых прорывов не стоит. США не готовы сдать Украину и признать российские "красные линии". РФ не готова выполнять американские требования и ультиматумы. Разве что градус истерики в СМИ после этих переговоров, возможно, спадет. А вот если не спадет, а пойдет по нарастающей, значит боевые действия действительно не за горами.

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