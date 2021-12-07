 

Мнение: Переговоры Путина и Байдена на удаленке

07.12.2021, 18:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начались прямые переговоры Путина и Байдена посвященные Украине и еще ряду вопросов.
Содержание переговоров официально выкладывать конечно же не будут (хотя сегодня или завтра, возможно, последуют контролируемые утечки на тему общего содержания). Официальных заявлений по итогам переговоров не планируется. Обе стороны до переговоров занимали максимально жесткую позицию.

С моей субъективной точки зрения, ждать каких-то значимых прорывов не стоит. США не готовы сдать Украину и признать российские "красные линии". РФ не готова выполнять американские требования и ультиматумы. Разве что градус истерики в СМИ после этих переговоров, возможно, спадет. А вот если не спадет, а пойдет по нарастающей, значит боевые действия действительно не за горами.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / У Иисуса Христа были женщины-последовательницы, которых решили стереть из истории

29.07 / Мнение: Почему Америка не справится

19.06 / В Кремле отреагировали на рост заболеваемости COVID-19 в России: Тотальный нигилизм

01.09 / Мнение: Мо барое комак бе афгонистане дуст омадеим

14.05 / Рай кромешный

10.12 / Визитку Путина выставили на продажу за полмиллиона рублей

02.08 / В небольшой английской деревне регулярно видят йети, пришельцев и гоблинов

27.08 / “Бывалые” в Белоруссии

18.08 / Экс-участник One Direction Лиам Пейн и его невеста Майя Генри снова вместе

12.02 / Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика