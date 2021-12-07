Джинсы-мом и длинное пальто, пуховик и свободные брюки: семь парных сочетаний нарядов, которые ощутимо полнят вас

Мода постоянно меняется, а дизайнеры придумывают все новые и новые трендовые сочетания. Но не стоит слепо следовать им. Тренды только задают тон вашего стиля, куда важнее, чтобы одежда подчеркивала вашу фигуру, скрывая ее недостатки. Когда мы надеваем новые вещи, не учитывая свои пропорции, мы легко можем визуально исказить их. Например, некоторые трендовые сочетания одежды не подчеркивают вашу худобу, а только полнят. Какие именно? Расскажем о таких нарядах в нашей статье.

Джинсы-мом и длинное пальто

Джинсы-мом за последние пару лет уже стали классикой. Они отлично подчеркивают фигуру, но не стягивают талию и бедра. За это их и полюбили миллионы женщин по всему миру. Длинное пальто – еще один модный тренд. Казалось бы, нет ничего плохого в том, чтобы носить его с джинсами-мом. Но не все так просто.

Это не самые сочетаемые вещи. Дело в том, что и джинсы, и пальто – это массивные вещи, предназначенные для создания расслабленного образа. Такой мешковатой одежды не должно быть слишком много, иначе она “съедает” все пропорции фигуры. В идеале – одна вещь, которая станет изюминкой образа. Остальная одежда должна только оттенять ее. Поэтому, если вы надеваете джинсы-мом, носите их с укороченными куртками или приталенными пуховиками. Если хотите выйти на улицу в длинном пальто, то выберите зауженные джинсы.

Объемные ботинки и джинсы по щиколотку

Неправильный подбор обуви может легко “съесть” всю длину ног. Объемные ботинки и дутые сапоги – модный хит последних лет, но носить их нужно с осторожностью. Опять же они становятся центральной частью образа. Поэтому их нужно надевать с неброским низом: лосинами, колготками, джинсами-скинни.

Расширенные книзу брюки в сочетании с объемными ботинками искажают пропорции ног. Визуально они станут короче и толще, а сам образ получится сумбурным.

Юбка и удлиненный жакет

Длинные юбки-трапеции – еще один популярный тренд последних лет. Если раньше их носили только летом, то теперь вовсю надевают и зимой. Вместе с ними в моду вернулись и приталенные миди-платья. Сегодня их сочетают практически с любой обувью, в том числе и с массивными ботинками. Куда внимательнее стоит подойти к подбору верха.

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Удлиненные жакеты и кожаные куртки тоже стали пользоваться огромной популярностью. Но надевать их с юбками-трапециями все же нельзя. Такая комбинация визуально смещает пропорции тела, прибавляя вам лишних килограммов. Лучше выбрать укороченную куртку. Или, наоборот, носить юбку с длинным пальто.

Повседневный свитер и мешковатая юбка

Объемные свитеры – идеальный вариант для осени и зимы. Сложно найти девушку, в гардеробе которой не было бы теплой вязаной кофты. Свитеры хороши тем, что они достаточно универсальны, поэтому их можно носить практически с любым низом. Джинсы и брюки лучше всего сочетаются с такими кофтами. А вот с юбками их нужно носить с осторожностью.

Почему? Мешковатые юбки тоже по-своему удобны. Их ткань расширяется книзу, поэтому они скрывают недостатки ног, делая акцент на талии. Надевая сверху объемный свитер, вы смещаете пропорции фигуры. Линия талии теряется, из-за чего весь образ становится мешковатым. В такой одежде даже стройная девушка будет выглядеть ощутимо полнее.

Как сочетать свитеры и мешковатые юбки? Вы можете носить их вместе, но следите за тем, чтобы линия талии всегда оставалась четко очерченной. Например, заправляйте свитер в юбку. Или подчеркните талию ремнем. Наконец, можно просто носить контрастный верх и низ. Иногда этого достаточно для создания правильных пропорций.

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Укороченные брюки и короткая куртка

Укороченные брюки уже давно вошли в моду. Визуально они способны удлинить ноги и скрыть их излишнюю полноту. Талию у таких брюк часто делают завышенной, что помогает подчеркнуть правильные пропорции фигуры. Фасон хорош тем, что его можно носить с кроссовками или удобными ботинками. Укороченные брюки хорошо сочетаются с такими же короткими футболками, свитерами и кардиганами.

Поэтому девушки часто надевают их с короткими куртками. Это сочетание кажется логичным, но на самом деле оно вас полнит. Особенно если вы носите брюки с ботинками на плоской подошве. Почему? В образе акцент сдвигается на две линии: середину бедер и лодыжки. Это искажает ваши пропорции и “съедает” рост, из-за чего визуально вы выглядите толще.

Пуховик и свободные брюки

Дутые объемные пуховики – еще один модный тренд, который особенно популярен в последние пару лет. Такие куртки идеально подходят для повседневного образа, а еще они очень удобные и теплые. Они не закрывают ноги, поэтому нужно особенно тщательно подойти к подбору низа.

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Свободные брюки здесь не подойдут. Опять же они слишком утяжеляют образ, делая его перегруженным и мешковатым. Пуховик сам по себе забирает все внимание на себя, нет смысла перекрывать его объемными джинсами. Теряются и пропорции фигуры, потому что глаз не может зацепиться за линию талии. Если вы надеваете массивный пуховик, следите за тем, чтобы низ не выделялся слишком сильно. Так, дутые куртки хорошо сочетаются с лосинами или обтягивающими джинсами.

Мешковатые брюки и заправленные в них ботинки

Мешковатые брюки уже успели завоевать модный Олимп. Они хорошо сидят на фигуре и скрывают недостатки бедер. А еще такой фасон намного удобнее джинсов-скинни. И все же у него тоже есть свой недостаток: осенью и зимой к свободным брюкам крайне сложно подобрать подходящую обувь. Объемные сапоги и ботинки тут не подойдут. Они подчеркнут икры и сделают бедра более массивными.

Высокие сапоги – тоже не вариант, особенно если вы заправляете штанины внутрь в них. Так брюки теряют изюминку своего фасона, превращаясь в мешковатую субстанцию. В идеале обувь не должна перетягивать внимание. Пусть свободные брюки остаются на первом плане, а ботинки будут максимально неброскими.