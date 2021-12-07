МИД: AUKUS помешает переговорам по территориальным спорам в Южно-Китайском море

Новое партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем, сообщил директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников.

«Многие действия, которые сейчас предпринимаются в рамках Индо-Тихоокеанского проекта, они же могут спровоцировать некие ответные действия. А это может ударить по очень важному для региона процессу, как переговорный процесс по Кодексу поведения в Южно-Китайском море… В моем понимании, многие действия, в том числе создание блока AUKUS, могут спровоцировать некие другие действия, которые просто подорвут процесс переговоров, сделают его невозможным», – приводит ТАСС слова Овчинникова на двенадцатой азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я не удивлюсь, если через какое-то время или в ближайшее время другие стороны, которые не участвуют в выработке правил для целого региона и субрегиона, запустят свой проект правил для Южно-Китайского моря на другой базе, но уже со своим видением. Логика развития событий говорит, что это возможно», – добавил он.

На протяжении последних лет Китай, а также ряд государств – членов АСЕАН, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины, ведут территориальные споры с Пекином в Южно-Китайском море. Стороны неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие серьезных разногласий, существует понимание необходимости скорейшего заключения Кодекса поведения, призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Работа над этим документом продолжается несколько лет, и, как подчеркивают в Пекине, достигнут значительный прогресс, хотя кодекс пока не принят.

Ранее посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки.