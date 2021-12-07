 

Российские инструкторы спланировали операцию по освобождению города на юге ЦАР

07.12.2021, 18:30, Новости дня
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Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) 2 декабря совершили набег на центральноафриканский город Куанго, но благодаря оперативной реакции правительственных сил (FACA), населенный пункт был освобожден.

Бандиты планировали разграбить поселение, но военные заставили их спешно покинуть занятые позиции. Операция по освобождению Куанго была спланирована при участии российских инструкторов, которых зарубежные издания нередко приписывают к «ЧВК Вагнера». Россияне также помогают местным силовикам в организации обороны города на случай новых атак.

После освобождения населенного пункта в его окрестностях ведется поиск оставшихся радикалов. Предполагается, что часть бандитов покинула территорию ЦАР и скрылась в лесах соседней Демократической Республики Конго. 



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