 

После жалобы матери Алисы Тепляковой из учебной программы психфака МГУ уберут изучение Фрейда

07.12.2021, 18:11, Разное
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Ученый совет Психологического факультета МГУ рассмотрел жалобу матери вундеркинда Алисы Тепляковой и постановил убрать из программы блок, посвященный идеям Зигмунда Фрейда. Соответствующий приказ декана был опубликован на сайте факультета.

«Фрейда мы с Алисочкой прошли еще в 4 года, но без этих его там фантазий и, прости Господи, фетишей. И я до сих пор считаю, что нельзя подобное преподавать для первокурсников, они же совсем дети еще, а вы им рассказываете про всяких немецких извращенцев»,- прокомментировала свою позицию Наталья Теплякова.

«Алисонька у меня любимая дочка и я буду ее всеми силами оберегать, а когда нужно – подставлю свое твердое отцовское плечо. Я считаю, что когда время придет, я сам ей все расскажу. А что такое этот ваш Эдипов комплекс, я думаю, ей еще рано знать. Непонятно, кто вообще такое в программу включил, куда смотрели. Девочке 9 лет», – заявил Евгений Тепляков.

Для заполнения пробела в учебной программе, кафедра методологии образования совместно со студенческим советом разработала концептуально новый блок лекций, посвященный проблемам психики искусственного интеллекта. Эта программа будет обязательна для прохождения даже студентами выпускных курсов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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