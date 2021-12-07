После жалобы матери Алисы Тепляковой из учебной программы психфака МГУ уберут изучение Фрейда

Ученый совет Психологического факультета МГУ рассмотрел жалобу матери вундеркинда Алисы Тепляковой и постановил убрать из программы блок, посвященный идеям Зигмунда Фрейда. Соответствующий приказ декана был опубликован на сайте факультета.

«Фрейда мы с Алисочкой прошли еще в 4 года, но без этих его там фантазий и, прости Господи, фетишей. И я до сих пор считаю, что нельзя подобное преподавать для первокурсников, они же совсем дети еще, а вы им рассказываете про всяких немецких извращенцев»,- прокомментировала свою позицию Наталья Теплякова.

«Алисонька у меня любимая дочка и я буду ее всеми силами оберегать, а когда нужно – подставлю свое твердое отцовское плечо. Я считаю, что когда время придет, я сам ей все расскажу. А что такое этот ваш Эдипов комплекс, я думаю, ей еще рано знать. Непонятно, кто вообще такое в программу включил, куда смотрели. Девочке 9 лет», – заявил Евгений Тепляков.

Для заполнения пробела в учебной программе, кафедра методологии образования совместно со студенческим советом разработала концептуально новый блок лекций, посвященный проблемам психики искусственного интеллекта. Эта программа будет обязательна для прохождения даже студентами выпускных курсов.

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