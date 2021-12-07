 

Юристы Пригожина намерены привлечь к ответственности СМИ за публикацию ложных сведений

07.12.2021, 18:10, Разное
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Ведущие российские СМИ получили от юристов компании “Конкорд” сообщения с требованием перестать тиражировать порочащую и недостоверную информацию о бизнесмене.

Пресс-служба компании опубликовала комментарий по этой теме. Юристы Пригожина намерены противостоять распространению порочащих статей.

“Да, подтверждаем. Юридическая служба компании “Конкорд” разослала информационные письма с требованием прекратить размещение недостоверных сведений. В случае продолжения подобных публикаций, привлекаться СМИ будут не только к финансовой, но и к уголовной ответственности. Мы надеемся, эти сообщения поставят точку в хулиганских выходках СМИ”, — говорится в сообщении.

Ранее Евгений Пригожин направил иск в суд на издание The Moscow Post за распространение ложной информации о предпринимателе. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял заявление к производству, заседание суда запланировано на 13 января 2022 года.



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