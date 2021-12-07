 

Лукашенко о смене режима в Белоруссии: Я наелся властью и Конституциями

07.12.2021, 18:10, Разное
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В понедельник, 6 декабря, Александр Лукашенко на совещании в президентском дворце при рассмотрении кадровых вопросов вспомнил события после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020-го. Лидер Белоруссии заявил, что если бы тогда со стороны действующего руководства была допущена какая-нибудь ошибка, республика прекратила бы свое существование, а под Смоленском находились бы натовские войска.

По словам Лукашенко, пришло время для изменения Конституции, поскольку сосредотачивать власть в одних руках больше нельзя. Мол, сейчас не 1990-е годы, когда в стране была катастрофа. Также политик отметил: в данный момент дело вовсе не в нынешнем президенте. Важно сохранить стабильность в республике, подчеркнул ее руководитель.

“Лукашенко уже наелся этих Конституций, власти и всего прочего”, – сказал Батька на совещании.

Александр Григорьевич обратил внимание, что оппозиционеры говорят о возвращении к Конституции 1994 года. То есть они хотят изменить власть и поделить собственность, сделал вывод глава государства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет второй Украиной. По словам политика, внешние силы пытаются создать на месте его республики так называемый санитарный кордон.



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