 

Клинцевич рассчитывает на жесткий ответ России на необоснованную агрессию Европарламента

07.12.2021, 18:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Антироссийская истерия Запада набирает обороты. Так экс-сенатор, политик Франц Клинцевич прокомментировал слухи, появившиеся в зарубежных СМИ о подготовке санкций против «ЧВК Вагнера».
Активная антироссийская кампания, развернутая более десяти лет назад, не только не утратила силу, но и набирает обороты. По мнению политика, возможные новые ограничительные меры являются неотъемлемой частью русофобской политики Запада:
«Все действия, предпринятые коллективным Западом, подготовлены американскими и английскими специалистами. Задан антироссийский тренд, который поддерживается отдельными государствами, а также союзами и объединениями. [Нападки на] «ЧВК Вагнера» является маленьким элементом в антироссийской кампании, которая ведется давно и только набирает обороты».

Ресурсы, используемые для дискредитации России, не отвечают за достоверность распространяемой информации, поскольку идеологам антироссийской риторики важно следовать четкому плану, который не учитывает реальные обстоятельства происходящего, подчеркнул Клинцевич.

«Ответ на подобные выпады должен быть жестким. Хватит соглашаться и смотреть на все через розовые очки. Только удар в челюсть», – заявил политик.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, на антироссийские выпады Запада необходимо отреагировать на высшем уровне МИД РФ. Он обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой защитить интересы страны и граждан, на которые посягают агрессоры. Эксперт также обратил внимание на то, что инициаторами резолюции стали давние русофобы, опирающиеся на бездоказательные фейки:
«Интересен тот факт, что свой доклад Виолла фон Крамон – Таубадель приукрасила вольной трактовкой статьи Bellingcat, что и нашло отражение в самой Резолюции в качестве доказательства причастности российских властей к незаконным действиям ЧВК. Указанные депутаты систематически крайне негативно отзываются о России, пытаются посеять семена ненависти и вражды, обильно поливая все это вымышленными обвинениями во всевозможных нарушениях и преступлениях, призывая к травле РФ и ее граждан. Все эти «независимые» депутаты со своим «сугубо личным мнением» воспеваются в СМИ Украины, а в качестве источников используют интернет-сайты, которые даже не обладают статусом СМИ и не несут ответственности за распространение недостоверной информации, предусмотренной законодательством о СМИ».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ученые: Россиян не успеют привить до второй волны коронавируса

29.07 / Таинственная смерть 5 мальчиков из Красноярска

23.09 / Слитая грязь – Личное мнение

21.11 / Мнение: Точки перегиба

22.05 / В Сети появились детализированные рендеры Google Pixel 6 Pro с горизонтальным блоком камеры

29.06 / Как проверить, крепкий ли у вас брак: задайте себе 5 вопросов

05.10 / Ксения Бородина порассуждала о семи фазах в отношениях между влюбленными

20.01 / Врач Ярцева предостерегла от чрезмерного использования антисептиков

15.06 / 4 экранные пары, глядя на которые хочется верить в идеальные романтические отношения

11.05 / Новый закон выведет депутатов из-под действия законов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика