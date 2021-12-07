Клинцевич рассчитывает на жесткий ответ России на необоснованную агрессию Европарламента

Антироссийская истерия Запада набирает обороты. Так экс-сенатор, политик Франц Клинцевич прокомментировал слухи, появившиеся в зарубежных СМИ о подготовке санкций против «ЧВК Вагнера».

Активная антироссийская кампания, развернутая более десяти лет назад, не только не утратила силу, но и набирает обороты. По мнению политика, возможные новые ограничительные меры являются неотъемлемой частью русофобской политики Запада:

«Все действия, предпринятые коллективным Западом, подготовлены американскими и английскими специалистами. Задан антироссийский тренд, который поддерживается отдельными государствами, а также союзами и объединениями. [Нападки на] «ЧВК Вагнера» является маленьким элементом в антироссийской кампании, которая ведется давно и только набирает обороты».

Ресурсы, используемые для дискредитации России, не отвечают за достоверность распространяемой информации, поскольку идеологам антироссийской риторики важно следовать четкому плану, который не учитывает реальные обстоятельства происходящего, подчеркнул Клинцевич.

«Ответ на подобные выпады должен быть жестким. Хватит соглашаться и смотреть на все через розовые очки. Только удар в челюсть», – заявил политик.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, на антироссийские выпады Запада необходимо отреагировать на высшем уровне МИД РФ. Он обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой защитить интересы страны и граждан, на которые посягают агрессоры. Эксперт также обратил внимание на то, что инициаторами резолюции стали давние русофобы, опирающиеся на бездоказательные фейки:

«Интересен тот факт, что свой доклад Виолла фон Крамон – Таубадель приукрасила вольной трактовкой статьи Bellingcat, что и нашло отражение в самой Резолюции в качестве доказательства причастности российских властей к незаконным действиям ЧВК. Указанные депутаты систематически крайне негативно отзываются о России, пытаются посеять семена ненависти и вражды, обильно поливая все это вымышленными обвинениями во всевозможных нарушениях и преступлениях, призывая к травле РФ и ее граждан. Все эти «независимые» депутаты со своим «сугубо личным мнением» воспеваются в СМИ Украины, а в качестве источников используют интернет-сайты, которые даже не обладают статусом СМИ и не несут ответственности за распространение недостоверной информации, предусмотренной законодательством о СМИ».