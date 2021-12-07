 

Китайские врачи рассказали, что яйца не повышают уровень холестерина в крови

07.12.2021, 18:03, Разное
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Китайские врачи из отдела питания в больнице при медицинском колледже в Ухани рассказали, что яйца не повышают уровень холестерина в крови. По их словам, это может происходить из-за употребления большого количества углеводов.
Плохой холестерин влияет на состояние сосудов, закупоривая их. Это становится причиной появления воспалительных процессов и приводит к развитию атеросклероза. Врачи из Ухани отмечают, что 70% холестерина вырабатывается в организме самостоятельно, остальные 30% поступают вместе с пищей. При этом концентрация плохого холестерина может повышаться по причине наследственности, метаболического статуса и других факторов.

Многие люди считают, что на уровень холестерина негативно влияют яйца в рационе, однако это ошибка. Употребление четырех яиц в неделю не приведет к этому, однако большое количество кальмаров, субпродуктов и жирного мяса в рационе вполне может стать причиной роста уровня органического соединения.

По словам уханьский врачей, избежать проблем поможет диета. Рацион должен быть разнообразным, регулярно необходимо употреблять блюда из зернистых и мелкозернистых продуктов, в большом количестве фрукты и овощи. В меру нужно употреблять яйца, а также блюда из рыбы, птицы и нежирного мяса. Полезными станут продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Вредные привычки тоже влияют на уровень холестерина в крови, поэтому стоит отказаться от курения, употребления спиртных напитков, следить за своим весом и заниматься спортом.

Источник: novostivl.ru



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