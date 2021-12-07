 

В правительстве призвали гармонизировать международное законодательство в ИТ-сфере

07.12.2021, 17:50, Новости дня
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«Дальнейший рост и развитие ИТ-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и главное – развития международной правовой базы», – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом.

«Все мы осознаем, что несмотря на множество негативных последствий, пандемия стала двигателем цифровой трансформации во всем мире, изменила отношение к технологиям и повлияла на развитие цифровой экономики», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чернышенко отметил, что нормативные барьеры, препятствующие проникновению ИИ, должны быть устранены. В РФ уже ведется активная работа в данном направлении: например, совсем недавно был подписан Кодекс этики в сфере ИИ, в котором закреплены основные этические принципы и правила поведения.

Впрочем, следует отметить и важность гармонизации международного законодательства в сфере управления глобальной сетью Интернет и регулирования деятельности технологических компаний. «Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде», – сообщил вице-премьер в своем выступлении.

Россия остается открытой к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения и выработки совместных решений в рамках глобальной цифровой повестки, а также приветствует недавнюю инициативу Генерального секретаря ООН по выработке Глобального цифрового договора. Кроме того, уже в 2025 году РФ выступит принимающей страной XX Юбилейного Форума ООН по управлению Интернетом.

В связи с этим вице-премьер отметил, что выбор РФ в качестве площадки для проведения юбилейного Форума: «большая честь для нас и свидетельство признания уверенных позиций нашей страны в области развития информационного общества и цифровых технологий.»

На открытии форума выступили также Генеральный секретарь ООН – Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

XVI Форум по управлению Интернетом проходит в городе Катовице (Польша) с 6 по 10 декабря. Главная тема и девиз мероприятия – «Internet United» – открытый и свободный Интернет, объединяющий всех пользователей в единое сообщество.



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