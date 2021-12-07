 

Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов

07.12.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Срок действия ПРЦ-тестов на коронавирус сократили до 48 часов с момента получения результата, постановление опубликовано Роспотребнадзором на интернет-портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив ее установить максимальную цену на ПЦР-тест не более 1 тыс. рублей, так как многим приходится покупать их за свой счет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток. Отмечалось, что все российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Названа стоимость полета в космос на «Союзе»

26.07 / NBC – словно пассажиры «Титаника», которые не хотят спасаться — отказ американцев от вакцин приводит врачей в отчаяние

18.11 / Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска

28.04 / Стало известно место приземления российских лунных кораблей

13.12 / Трамп начал искать спецсоветника для расследования выборов в США

20.12 / Из Великобритании могут запретить любые поездки в ЕС из-за мутировавшего коронавируса – СМИ

20.10 / Ясько: Саакашвили – политический узник Путина. Личный

22.12 / Подоляк: Зеленский ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах

07.10 / Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику после спада на Уолл-стрит

17.06 / Российский рэпер Face назвал имя своего кумира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика