Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов

Срок действия ПРЦ-тестов на коронавирус сократили до 48 часов с момента получения результата, постановление опубликовано Роспотребнадзором на интернет-портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросив ее установить максимальную цену на ПЦР-тест не более 1 тыс. рублей, так как многим приходится покупать их за свой счет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток. Отмечалось, что все российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса.